Nintendo Indie World torna domani con 20 minuti di giochi indie per Switch

Nintendo ha annunciato che il nuovo Nintendo Indie World, il Direct dedicato ai giochi indipendenti, torna domani 17 marzo 2020 alle 18 con 20 minuti di indie in arrivo per Switch.



Il colosso giapponese non ha fornito nuovi dettagli di quello che dovremo aspettarci, se non che saranno circa 20 minuti di annunci più o meno grandi. Il mondo degli sviluppatori indipendenti, infatti, è sempre molto variegato e i giochi creati da loro possono essere sia esperienze minimali sia prodotti giganteschi e dalla profondità ragguardevole.



"Indie World è la fonte di fantastiche esperienze di gioco create da sviluppatori indipendenti! Con una vasta gamma di generi, Indie World presenta alcuni dei migliori titoli prodotti da questi sviluppatori," recita Nintendo nel sito internet dedicato all'iniziativa nel quale è possibile rivedere le dirette passate o aspettare il nuovo filmato.



In alternativa sarà possibile seguire la presentazione qui sotto. Cosa vi aspettate?