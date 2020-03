Xbox Series X, Microsoft svela le specifiche tecniche: Zen 2 e RDNA 2, retrocompatibilità, SSD

Microsoft ha svelato le specifiche tecniche di Xbox Series X: Zen 2 e RDNA 2 per avere "il più grande salto generazionale di SOC e API che abbiamo mai fatto con Microsoft," ha detto Sebastien Nussbaum, Corporate Vice President & Senior Fellow, Semi-Custom Products and Technologies​ di AMD



In un lunghissimo post che andremo a breve a dissezionare, Microsoft ha svelato la nuova Xbox Series X. In collaborazione con Digital Foundry, il colosso di Redmond ha svelato e spiegato molte delle caratteristiche della sua console e le ha mostrate in alcuni video.



Partiamo dalle specifiche tecniche:

CPU - 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU - 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size - 360.45 mm2

Process - 7nm Enhanced

Memory - 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth - 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage - 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput - 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage - 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage - USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive - 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target - 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

Da quanto possiamo vedere Microsoft ha confermato la famiglia alla quale appartengono CPU e GPU: rispettivamente un processore custom Zen 2 e un processore video custom RDNA 2 creati con processi a 7nm.



Interessante anche vedere come l'hard disk interno consenta di trasferire 2,4 GB/s di dati che raddoppiano grazie alla compressione hardware e che ci sia uno slot esterno per espandere ulteriormente la memoria interna.



Infine Microsoft vuole puntare ad avere giochi che girano in 4K e 60 frame al secondo di base, lasciando aperta la possibilità di raggiungere i 120 fotogrammi al secondo.