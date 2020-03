GameStop: ecco tutte le opzioni per chi ha prenotato Animal Crossing e DOOM Eternal

GameStop ci ha recentemente contattati per raccontarci tutte le opzioni che ha messo a disposizione di tutti coloro che hanno prenotato Animal Crossing e DOOM Eternal presso i loro punti vendita e non possono andare a ritirarli.



Una chiarificazione resasi necessaria dopo che la chiusura dei punti vendita della catena su tutto il territorio nazionale aveva creato una sorta di cortocircuito tra la necessità di recarsi presso i negozi per cambiare la propria prenotazione e l'impossibilità a farlo per via del Decreto del Governo.



Il colosso dell'elettronica ci ha contattati per spiegarci tutte le iniziative pensate per venire incontro ai propri clienti. Iniziative riassunte in queste due pagine internet, una pensata per Animal Crossing: New Horizons (raggiungibile qui) e una per DOOM Eternal (raggiungibile a questo indirizzo).



"Per Animal Crossing il cliente può prenotare online e poi riavere indietro i soldi una volta riaperti i negozi," ci ha detto un responsabile della catena. "Se ha fatto trade-in quella valutazione viene tenuta buona per un altro gioco. Nel caso in cui si voglia comprare il gioco digitale questo costerà 59,99 e avrà all'interno un buono da 10 euro da utilizzare poi in negozio." Sempre che non si voglia attendere la riapertura del punto vendita e ritirare tutto con calma. Qui tutti i dettagli.



Un discorso simile viene fatto anche per DOOM Eternal: si potrà prenotare online la propria copia e farsela spedire direttamente a casa e poi recuperare la prenotazione una volta che i negozi riapriranno e trasferire il trade-in su di un altro prodotto. Qui potrete trovare tutti i dettagli.