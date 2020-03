GameStop chiude i negozi a causa Coronavirus, cosa succede alle prenotazioni?

La catena GameStop chiude i tutti i suoi punti vendita in Italia a causa delle disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. La società ha deciso di mantenere aperto il sito e-commerce per le consegne a casa.



Cosa devono fare, però, tutti coloro che hanno prenotato un gioco presso un negozio fisico?



Il decreto del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus sta cambiando le abitudini di molti. Tutte le attività non necessarie per il corretto funzionamento della vita pubblica sono state sospese e noi siamo costretti a stare a casa, tranne che per esigenze improrogabili. E come abbiamo scoperto nei giorni scorsi, andare a comprare una PS4 non fa parte delle attività consentite.



Tra le attività chiuse c'è anche quella della vendita al dettaglio. Anche la catena GameStop, presente in tutta Italia con centinaia di punti vendita, ha dovuto per forza di cose chiudere.



"Gentile CLIENTE



a seguito delle nuove disposizioni messe in atto dal Governo per contenere il Coronavirus, tutti i nostri negozi sono attualmente chiusi. Ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina per tutti gli aggiornamenti.



Ti ricordiamo che il nostro sito ecommerce è sempre a tua disposizione per tutti i tuoi acquisti



A tutela della salute pubblica, nonostante non si siano registrati casi di contagio nei nostri store, abbiamo adottato ogni cautela, ma abbiamo bisogno anche della tua collaborazione nel rispetto delle regole prescritte dalla Pubblica Autorità all'interno dei nostri locali."



Andando sulla pagina dove è stato pubblicato questo messaggio da parte della direzione di GameStop, lo potete trovare a questo indirizzo, possiamo anche trovare alcune risposte alle domande che in molti si stanno facendo in queste ore: cosa succede alle nostre prenotazioni? Possiamo cancellare gli ordini da remoto? Quali sono le tempistiche di spedizione della merce?



Sfortunatamente non tutte le risposte sono quelle sperate: solo presso il punto vendita nel quale è stata fatta una prenotazione è possibile annullarla e non è possibile tramutare un proprio ordine in una transazione online per limiti tecnici del sistema di GameStop. Essendo i punti vendita chiusi, si crea una sorta di cortocircuito. Ci chiediamo, dunque, come la catena abbia intenzione di gestire le prevendite di Nioh 2, Doom Eternal e Animal Crossing: New Horizons, le tre più grandi uscite di queste settimane.



A questo indirizzo sarà possibile inviare le proprie domande in negozio, così da ottenere risposte personalizzate per la propria situazione.