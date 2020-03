Giochi di fitness: i 5 migliori per tenersi in forma restando a casa

Ecco i migliori giochi per il fitness ad oggi disponibili: da Ring Fit Adventure ad Arms e Bonus, vediamo quali scegliere per tenerci in forma da casa.

Non si può uscire ma voi senza la corsetta pomeridiana non riuscite a dormire? Sentite che il junk food accumulato nella credenza possa rivelarsi un killer della vostra forma fisica? La soluzione, come sempre, è accendere la console! Vi consigliamo quindi una selezione di videogiochi di fitness per esercitarsi e fare ginnastica restando a casa.

Ring Fit Adventures Al momento è Ring Fit Adventures il meglio del meglio per quel che riguarda il fitness e i videogiochi. Questa strana periferica Nintendo in esclusiva su Switch è un portento per chi cerca di divertirsi rimanendo in forma. Un semplice cerchio di plastica che si trasformerà in tantissimi strumenti diversi, e che è andato letteralmente a ruba in Cina e in USA.

Zumba Burn it Up Lo Zumba è una ginnastica votata al cardio di buona qualità, che sta avendo sempre più successo nella vita reale e da qualche anno anche sottoforma di videogioco. Da Zumba Burn it Up on aspettatevi grandi interazioni però: qui si esegue ciò che viene mostrato nei numerosi video presenti, ma questo non significa che l'allenamento sarà meno intenso!

Just Dance 2020 La serie dei record targata Ubisoft torna anche nel 2020 con nuove mosse di ballo, nuovi brani da ascoltare al massimo del volume. Just Dance 2020 non è un titolo espressamente dedicato al fitness come i primi due, ma state certi che vi farà sudare come non mai. In più è possibile giocare/danzare sia da soli, che in compagnia.

Arms Questo atipico picchiaduro a incontri altro non è che il seguito sperituale del classicone Punch Out. Proprio Punch-Out, ai tempi d'oro, poteva contare su un cabinato in cui dare fisicamente i pugni, e Arms fa lo stesso spingendoci a stringere tra le mani i due joycon del Nintendo Switch. Per evitare i colpi è necessario piegarsi sui lati, e per andare al contrattacco dovremo utilizzare le nostre braccia. Supporta anche in multiplayer online in modo da non rimanere mai a corto di avversari.

Allenamento Virtuale Menzione d'onore alla realtà virtuale, la tecnologia in cui oggi è possibile trovare il più grosso numero di giochi dedicati al fitness, come l'ottimo Box VR. Ma anche i titoli normali non sono da meno: provate a non sudare giocando a Beat Saber o a SuperHot VR!