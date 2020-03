Pokémon GO e Coronavirus: Cobalion e Lugia ottenibili nelle Lotte GO per più tempo del previsto

La pandemia legata al Coronavirus continua a provocare, di riflesso, anche modifiche su Pokémon GO. Alcuni dei nuovi leggendari disponibili e in arrivo nel prossimo futuro, ad esempio, resteranno nel gioco per più tempo del previsto, a tutto vantaggio dei giocatori.

Una piccola consolazione, dato che Pokémon GO richiederebbe di uscire di casa, e ciò non è attualmente possibile (almeno in Italia), ma pur sempre di consolazione si tratta. Cobalion e Lugia saranno ottenibili tramite le Lotte GO di Pokémon GO, e adesso anche più a lungo del solito; cambiamenti di qualche giorno, che tuttavia potrebbero rivelarsi fondamentali per i giocatori che ambiscono alla versione shiny o cromatica di entrambi gli esemplari. Non si terranno invece, ovviamente, i rispettivi Raid Leggendari di Livello Cinque.

Vediamo dunque cosa cambia su Pokémon GO: Cobalion sarà disponibile dalle Lotte GO dal 17 al 23 marzo 2020, fino alle ore 21 (orario italiano locale). Lugia subentrerà poi dal 24 al 21 marzo fino alle ore 22. Cobalion avrà in dotazione la mossa Spadasolenne, Lugia Aerocolpo. Torneremo ad aggiornarvi sul titolo di Niantic Labs non appena possibile, sappiate intanto che ora è più facile giocare da casa, causa Covid-19.