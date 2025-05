Stando ai dettagli, a ogni tappa i giocatori troveranno un camion brandizzato di Pokémon GO con attività interattive, opportunità fotografiche per catturare il momento, aree dedicate alle sfide tra Allenatori e le challenge della community, premi emozionanti con giochi a estrazione e la possibilità di incontrare e partecipare a raid con Allenatori famosi, giocatori locali e Ambasciatori della Community.

Vediamo tutte le tappe in programma:

Durante il tour, un truck ufficiale a tema Pokémon GO farà tappa nelle città selezionate, dotato di un Creator Studio , tramite il quale i giocatori potranno partecipare ad attività sul posto , interagire con gli altri giocatori e prendere parte ad eventi all'interno del gioco.

Il tour partirà il 16 luglio a Manchester, nel Regno Unito , con l'ultima tappa prevista per il 20 - 24 agosto alla Gamescom di Colonia , in Germania, la più grande manifestazione videoludica d'Europa.

Niantic ha annunciato oggi il Pokémon GO Road Trip 2025 , un nuovo evento estivo che porterà ancora una volta il gioco mobile nel mondo reale, coinvolgendo le community del titolo mobile in sette grandi città europee durante il corso dei prossimi mesi.

Quest'estate Pikachu e compagni ci danno appuntamento in sette grandi città europee grazie al Pokémon GO Road Trip 2025.

Pokémon GO Road Trip 2025 farà tappa in sette città europee quest'estate con attività ed eventi in gioco