Pokémon GO è in pericolo dopo il cambio di proprietà? Il team dà una risposta chiara

Come forse ricorderete, Pokémon GO - insieme ad altre proprietà di Niantic - è stato acquisito da Scopely, un editore finanziato da una compagnia dell'Arabia Saudita. Come sempre quando ci sono spostamenti di proprietà, i fan hanno iniziato a temere per lo stato del gioco.

Le parole del team di Pokémon GO

Come segnalato dalla testata IT Media e tradotto in inglese da Automaton, dei rappresentati del team di Pokémon GO hanno spiegato che va tutto bene.

"La direzione del nostro gioco non subirà alcun cambiamento importante sotto l'influenza di Scopely", spiegano. "Loro si limiteranno a sostenerne l'ulteriore miglioramento e noi continueremo a fare ciò che abbiamo fatto fin dall'inizio", continuano i rappresentanti. "Per dirla in modo più schietto: state tranquilli, non chiuderemo il gioco".

Aggiungono inoltre che l'acquisto è stato il risultato delle prestazioni stellari dei giochi Niantic e del feedback positivo dei giocatori, in quanto Scopely ha visto il valore dei titoli degli sviluppatori e spera che il loro successo continui.

Si tratta di parole che rassicurano i giocatori, soprattutto quelli che negli anni hanno deciso di investire molto denaro e temevano di vedere il proprio account chiuso e il videogioco bloccato. Va anche detto che parrebbe un po' assurdo spendere miliardi di dollari per poi chiudere Pokémon GO, ma avere una conferma è sempre meglio.

Ricordiamo infine che Milano sarà la capitale europea di Pokémon GO grazie al Safari in città.