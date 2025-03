Milano sarà la capitale europea di Pokémon GO grazie al Safari in città

Questo perché, se da un lato è vero che Pokémon GO non è più il fenomeno che nel 2016 mise a soqquadro il mondo, stiamo comunque parlando di un progetto che è costantemente tra i titoli più giocati sia su iOS sia su Android. Solo nel 2024 in Italia sono stati catturati 639 milioni i Pokémon e percorsi 154 milioni di chilometri .

L'obiettivo dell'ambiziosa Lara Simat, la Country Manager italiana di Pokémon GO era quello di portare un evento globale in Italia, per mettere il nostro paese per la prima volta sulla mappa di Pokémon GO e premiare così gli sforzi della comunità nostrana, comunque sempre molto attiva e partecipe.

Le ricerche speciali dello scorso Lucca Comics&Games sono state solo un antipasto, una sorta di palestra in vista del vero obiettivo. Non che non siano siate un successo su ogni fronte, con tantissime persone giunte nel capoluogo toscano anche per catturare Pokémon: nonostante la connessione ballerina di Lucca, Niantic ha registrato (finora) il record italiano di accessi contemporanei su Campfire.

Perchè Milano?

Lara Simat ha detto che, in fase di progettazione, c'erano diverse opzioni sul piatto, ma alla fine è stato il capoluogo lombardo a emergere vincitore. L'altro contendente, come nel più classico degli scenari, era Roma, ma la Capitale, nonostante la sua bellezza, tra il Giubileo, i colli, le strade accidentate e la dispersività dei mezzi pubblici era meno adatta per ospitare un Safari in Città. A differenza dei Festival, come quello di Madrid del 2024 che si è tenuto in un grande parco urbano, i Safari sono un evento nel quale si spingono i giocatori a camminare per le strade, a esplorare monumenti e luoghi magari meno famosi, il tutto per catturare più pokémon possibile.

Da questo punto di vista Milano è più adatta: è piccola e tutta in piano, elemento fondamentale per i tanti giocatori con disabilità motorie o comunque per non affaticare particolarmente i partecipanti che, di media, camminano circa 12km in questo genere di eventi, è ottimamente servita dai mezzi pubblici, grazie ai 3 aeroporti e ai collegamenti ferroviari che in poche ore portano in Francia, Germania, Svizzera e Austria. E, cosa da non sottovalutare, ha un'ampia offerta di alberghi e ristoranti grazie alla quale assorbire senza sforzo i 10mila allenatori che arriveranno il sabato, più quelli che si fermeranno anche la domenica.

E non pensate che siano solo i lombardi a partecipare: nonostante sembri un evento locale, gli italiani saranno solo il 16-17% degli iscritti al Safari in città! La stragrande maggioranza dei giocatori verrà da Francia, Germania, ma soprattutto dagli Stati Uniti: i biglietti sono andati letteralmente a ruba negli USA tanto che quasi la metà dei partecipanti arriverà dall'altra parte dell'oceano.

All'evento hanno partecipato anche Lena Cillis, Live Event Manager Niantic EMEA, e Doc Preuss, Producer di Pokémon GO

Questo vuol dire, ovviamente, un ottimo ritorno economico per Niantic, ma anche un notevole indotto per la città ospitante. Non ci sono ancora proiezioni per Milano, ma l'azienda americana sostiene di aver generato 35 milioni con la GO Fest di Madrid e 30 milioni con la Zona Safari di Siviglia. L'evento di Milano sarà più contenuto - si parlava di un tetto massimo di 10mila persone per il sabato - i numeri rimangono comunque estremamente interessanti.