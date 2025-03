Clair Obscur: Expedition 33 presenta Lune con un trailer

Proseguiono i trailer di Clair Obscur: Expedition 33 dedicati al suo cast di personaggi principali in vista del lancio su PC, console e Game Pass. Oggi gli sviluppatori di Sandfall Interactive ha presentato Lune, svelandone il background narrativo e offrendoci un assaggio delle sue abilità in combattimento.

Doppiata da Kirsty Rider, Lune è una studiosa e una maga che ha sacrificato tutto per completare il lavoro di ricerca dei suoi genitori e ora ha come obiettivo quello di svelare il mistero della Pittrice, la misteriosa entità che di anno in anno sta eliminando tutta la popolazione umana tramite un macabro rituale.