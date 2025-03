Un trailer di Clair Obscur: Expedition 33 presenta Gustave

Facciamo la conoscenza di Gustave

Doppiato in inglese da Charlie Cox e in francese da Alexandre Gillet, Gustave è un ingegnere proveniente da Lumiere. Stando alla descrizione ufficiale offerta dagli sviluppatori di Sandfall Interactive, "Gustave è cresciuto sentendosi soffocato dalla costante presenza della Pittrice. Ha dedicato la sua vita ai sistemi di difesa e di agricoltura della città, cercando di proteggere e provvedere alla sua gente. Ora, come come membro della Spedizione, dedica il suo ultimo anno di vita a sconfiggere la Pittrice e a reclamare un futuro per i figli di Lumiere."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponbile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) dal 24 aprile. Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questo titolo, vi suggeriamo di leggere il provato di Clair Obscur: Expedition 33 che abbiamo pubblicato poche settimane fa.