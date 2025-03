La storia di Sandfall non è diversa da quella di molti altri team: un gruppo di veterani, stanchi dello sviluppo tripla A e delle sue limitazioni, si è riunito in Francia per creare un il gioco dei sogni. La differenza, in questo specifico caso, sembra però essere il livello di talento coinvolto: Expedition 33 è una lettera d'amore ai classici del genere JRPG , un titolo che ne riprende molti crismi e sembra capace di reinserirli in una storia all'altezza del miglior blockbuster occidentale.

Più obscur che clair

La demo da noi provata cominciava seccamente dopo il prologo, con uno dei protagonisti principali, Gustave, in preda alla disperazione a seguito del disastroso approdo della sua spedizione sulle sponde del luogo di nascita della "pittrice". Non vogliamo rovinarvi le battute iniziali, che a noi sono state descritte tramite un filmato riassuntivo, ma il ruolo della pittrice sì, perché la sua esistenza come antagonista primaria dona tutto un altro peso alle vicende del gioco e ai suoi personaggi.

La pittrice è una minaccia concreta e terribile, ma il mondo da lei creato è davvero splendido. Expedition 33 ha una art direction magnifica

In pratica, nel mondo di Clair Obscur, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione: ogni anno un'entità potentissima e misteriosa chiamata pittrice cancella un numero e tutti gli esseri umani di quell'età vengono eliminati all'istante. Partita da cifre molto alte, questa inarrestabile minaccia è ormai arrivata al 34; ogni volta una spedizione ricca di persone appartenenti all'annata che si spegnerà a breve parte con l'intenzione di fermarla, solo per fallire miseramente. Quella trovata dagli autori è una premessa eccelsa, se non altro per far capire l'enorme peso che grava sulle spalle dei protagonisti. Il primo utilizzabile, Gustave, è in particolare in una situazione drammatica: si tratta di un brillante ingegnere le cui invenzioni potrebbero ribaltare la situazione, ma ha visto recentemente morire la sua amata per mano della pittrice. Nella spedizione 33 di cui fa parte c'è pure sua sorella adottiva Maelle (che di anni ne ha solo 16, ma ha scelto comunque di partire), e a inizio avventura la sua salute non sembra delle migliori. Vi assicuriamo che la sua caratterizzazione e le fasi iniziali del gioco sono più che sufficienti a mettere in chiaro quali saranno i toni dell'avventura e l'allegria non è molta.

I personaggi di questo titolo sono molto umani e davvero ben recitati. La narrativa ha potenziale enorme

Questo non significa che Expedition 33 sia un titolo solo pieno di toni cupi, orrende minacce e drammaticità: tra i motivi per cui colpisce c'è la sua straordinaria dualità, nata dalla capacità di unire una trama estremamente matura e personaggi umani e complessi a una creatività artistica senza fine. Il mondo di Lumiere è meravigliosamente bello, tanto da sembrare appunto "dipinto" da un'entità incomprensibile: le sue terre nascondono abissi dove si può respirare normalmente, terre rigogliose e piene di natura, e un'infinità di misteri... persino le strane creature create dalla pittrice, i Nevron, sembrano avere una coscienza e delle motivazioni, che influenzano direttamente le missioni affrontate dal giocatore. Questo non è un universo vuoto creato solo per fare scena, qui c'è chiaramente stato del lavoro in termini di background narrativo, e gli eventi si muovono in modo furbo e veloce, così da mantenere altissima l'attenzione. Aggiungete al tutto un livello di recitazione altissimo e un comparto tecnico da urlo, e otterrete una narrativa dal potenziale incalcolabile. Certo, saranno senza dubbio la gestione complessiva della storia e la sua conclusione a rendere il tutto realmente memorabile, ma quanto visto finora ci ha davvero impressionato in positivo e speriamo che si incastri nel migliore dei modi nel gioco finito.