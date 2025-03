Il cosplay di Tatsumaki da One-Punch Man di nymphahri è praticamente perfetto

L'anime di One-Punch Man tornerà quest'anno con la messa in onda della terza stagione. Nel frattempo il panorama dei cosplayer è sempre in fermento e sono tante le rappresentazioni dei personaggi della serie ben riuscite. Rientra assolutamente in questa categoria anche il cosplay di Tatsumaki firmato da nymphahri che trovate qui sotto.

Tatsumaki (nota anche come Tornado nella versione italiana) è una potente esper capace di scatenare veri e propri cataclismi con la forza della mente, ed è una delle eroine più forti dell'Associazione degli Eroi. Ha una personalità capricciosa e non tollera che la si tratti con disprezzo, il che genera diverse situazioni divertenti in One-Punch Man.