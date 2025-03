Il cosplay di Ubel da Frieren – Oltra la fine del viaggio di arger_yang è favoloso

L'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio si è rivelato uno dei maggiori successi degli ultimi anni e non stupisce che sia stata confermata in tempi brevi una seconda stagione, che si spera non tarderà troppo ad arrivare. Nel frattempo possiamo ammirare le magnifiche rappresentazioni dei personaggi della serie realizzate dai fan, come questo cosplay di Ubel realizzato arger_yang.

Ubel è una maga con un carattere astuto ed enigmatico, pronta a uccidere quando necessario. I suoi poteri e abilità sono altrettanto misteriosi, ma ben superiori a quelli dei suoi pari. Per esempio, può imitare e usare le magie di altri stregoni senza comprenderne il funzionamento, semplicemente entrando in empatia con loro. Inoltre, può distruggere materiali apparentemente indistruttibili con un semplice incantesimo di lacerazione, grazie al suo raro talento di trasformare l'immaginazione in realtà.