Il cosplay di Fubuki da One Punch Man di hylishia è affascinante ed elegante

L'anime di One-Punch Man tornerà con una nuova stagione quest'anno, con i fan che aspettano impazientemente di scoprire le prossime imprese del protagonista Saitama e gli altri eroi professionisti nati dalla penna di One. Nel frattempo, vi presentiamo un eccezionale cosplay di Fubuki, creato da hylishia.

Fubuki è un personaggio secondario spesso presente nella storia e molto amato dai fan del manga e dell'anime. È un'eroina di classe B con poteri esper, conosciuta anche con il soprannome di 'Blizzard of Hell'. Le sue abilità includono la creazione di potenti tornado, il volo e la formazione di barriere psichiche per proteggere sé stessa e i suoi alleati. Dall'aspetto non si direbbe, ma è la sorella minore di Tatsumaki, una degli eroi di rango S più forti in assoluto.