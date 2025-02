Il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan firmato da izanamitan è semplicemente perfetto

Pochi anime riescono a monopolizzare le attenzioni degli appassionati come DanDaDan, che con la prima stagione è riuscito a conquistare tantissimi fan, anche quelli che non conoscevano il manga di Yukinobu Tatsu. Merito anche di una coppia di protagonisti davvero carismatica e a questo proposito vi proponiamo il cosplay di Momo Ayase realizzato da inazanimitan.

Momo è la protagonista femminile del manga e anime di DanDaDan. È una liceale che crede fermamente nell'esistenza degli spiriti, ma non a quella degli alieni, in completo contrasto con Ken Takakura, che la pensa in maniera diametralmente opposta. I due dunque lanciano una scommessa per capire chi ha ragione: Ken visita un posto notoriamente infestato da uno spirito, mentre Momo deve esplorare un luogo famoso per gli avvistamenti di UFO. Purtroppo, la ragazza farà la spiacevole conoscenza di un trio di alieni dalle fattezze grottesche intenzionati a condurre degli esperimenti su di lei, involontariamente risvegliando i suoi poteri psichici.