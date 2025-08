Il cosplay di anti-Gwenom di inazaii ricrea perfettamente l'eroina del mondo di Spider-Man

Gwen, ricordiamo, è uno dei tanti personaggi del Spider-Verso ed è diventata famosa agli occhi del largo pubblico soprattutto grazie a Spider-Man: Un nuovo universo e il seguito, ma ovviamente è nota agli appassionati del mondo Marvel da ben prima. La ragazza è un po' diversa dallo Spider-Man "regolare" e viene ritratta più come una ballerina che combatte con leggiadria: anche lo scherma dei colori è ben diverso.

Il mondo Marvel è densissimo di personaggi e universi narrativi e tra i preferiti c'è certamente lo Spider-Verso , con personaggi come Spider-Man e Gwen, e cattivi come Venom. Quando quest'ultimo corrompe gli eroi ma, successivamente, questi si purificano, il risultato è una versione "anti-venom" degli stessi. Anche il mondo del cosplay ama queste versioni dei personaggi e ora possiamo vedere il cosplay di anti-Gwenom realizzato da inazaii .

Le foto del cosplay di anti-Gwenom

inazaii ci propone due fotografie: la prima mostra la cosplayer nel suo costume di anti-Gwenom, mettendo bene al centro gli affilati artigli che il venom gli offre. Si tratta di un semplice selfie, non di uno scatto studiato, eppure il risultato è ottimo e permette di apprezzare i dettagli del costume dell'eroina dello Spider-Verso.

Nella seconda fotografia possiamo invece vedere inazaii senza cosplay, ma con ancora il trucco in stile Venom sul viso. Le foto sono state scattate al NerdFest del Regno Unito di pochi mesi fa. Le foto ci permettono di comprendere ancora una volta come le esperti di cosplay possano cambiare il proprio aspetto a piacere per inserirsi nei panni del personaggio scelto.

Ecco infine il cosplay di Spider-Gwen da Win_Winry, ma suggeriamo di ammirare anche il cosplay di Spider-Gwen corrotta da Venom di tefyyxd. Chiudiamo infine con Gwenom nel cosplay di charleemanderz.