Il cosplay di Spider-Gwen corrotta da Venom di tefyyxd ci mostra l'eroina Marvel

Il mondo Marvel ha portato al cinema veramente molti personaggi, tramite i propri live-action, ma chiaramente ce ne sono molti ancora non sfruttati. Un esempio è Gwen, che appare nei film animati di Sony, ma che non ha ancora ricevuto uno spazio nell'Marvel Cinematic Universe. In attesa che qualcosa del genere accada, possiamo fare affidamento sui cosplay per soddisfare il nostro desiderio di vedere in azione il personaggio. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Spider-Gwen corrotta da Venom negli scatti fotografici di tefyyxd.

Gwen è una delle molte versioni degli eroi-ragno dell'universo di Marvel. La ragazza indossa un costume principalmente bianco, ma quando viene condizionata da Venom il suo abito diventa parzialmente nero. Nei film animati è uno dei personaggi principali, alleata di Miles Morales.