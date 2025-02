Alcuni ex di BioWare commentano le parole di EA su Dragon Age: The Veilguard

Alcuni ex sviluppatori di BioWare hanno commentato amaramente le parole del CEO di Electronic Arts su Dragon Age: The Veilguard, secondo cui il gioco non ha avuto il successo sperato in quanto privo di elementi live service.

"Non sono certo uno stravagante CEO", ha detto l'ex creative director di Dragon Age, Mike Laidlaw, "ma se qualcuno mi dicesse 'la chiave del successo di questa celebre proprietà intellettuale single player sta nel trasformarla esclusivamente in un gioco multiplayer. Non uno spin-off: cambiare fondamentalmente il DNA di ciò che la gente ama del gioco originale', probabilmente darei le dimissioni."

"Non che gliene possa importare qualcosa, ma il consiglio che darei a Electronic Arts è questo: 'avete una serie che molte persone amano profondamente, e che al suo apice ha venduto abbastanza da rendervi felici, giusto? Ebbene, guardate cosa ha fatto meglio all'apice delle vendite, seguite l'esempio di Larian e puntate su quegli aspetti", ha detto invece David Gaider, un altro veterano di BioWare.