Il cosplay di un chocobo di theemmaporium da Final Fantasy è sbalorditivo per la qualità di ogni dettaglio

Final Fantasy è una saga famosa che di capitolo in capitolo propone nuovi personaggi, nuove storie e nuovi mondi, ma ci sono una serie di punti fermi, come le creature che popolano questi mondi. Tra tutti, i chocobo sono centrali, spesso usati come mezzi di spostamenti o come alleati nelle imprese più epiche. Siamo quindi felici di poter affermare che theemmaporium ha reso loro giustizia con un fantastico cosplay di un chocobo.

I chocobo sono dei grossi uccelli, una sorta di struzzo con un collo piumato e una testa massiccia. Sono creature tendenzialmente mansuete e intelligenti, che sono apparse per la prima all'interno del secondo Final Fantasy. Possono avere in più colori e in alcuni giochi i colori indicano anche la loro capacità speciale che concede al giocatore di effettuare movimenti unici e raggiungere luoghi altrimenti irraggiungibili.