The Last of Us Parte 1 Remake per PS5 è in forte sconto su Amazon per il Black Friday

Le offerte del Black Friday di Amazon sono l'ideale per aggiungere videogiochi alla propria raccolta senza spendere troppo. Tra le promozioni attive vi segnaliamo The Last of Us Parte 1 Remake , ora disponibile con uno sconto del 51% rispetto al prezzo consigliato. Potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo attuale è di 39,99 euro , la metà quindi rispetto agli 80,99 euro di listino. Il gioco è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.

Una versione aggiornata e migliorata di una delle esclusive PlayStation più amate

Il remake The Last of Us Parte 1 offre una grafica interamente ricreata per sfruttare al massimo l'hardware di PS5 e le tecnologie più recenti. Il comparto visivo risulta quindi notevolmente superiore rispetto al titolo originale per PS3 e alla successiva remaster per PS4, con ambientazioni più dettagliate, modelli dei personaggi rifiniti e un'illuminazione dinamica che accresce l'impatto emotivo delle scene. A ciò si aggiungono tempi di caricamento estremamente rapidi grazie all'SSD, il supporto all'Audio Tempest 3D, al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, oltre a un vasto set di nuove opzioni di accessibilità che rendono l'esperienza più inclusiva e personalizzabile.

Sul fronte del gameplay e della trama non si registrano invece modifiche sostanziali: l'avventura rimane fedele all'opera originale, preservando l'intensità narrativa e le dinamiche di gioco che hanno conquistato critica e pubblico. Questa fedeltà ha contribuito a consolidare lo status di The Last of Us come uno dei titoli più influenti della storia videoludica, tanto da ispirare la realizzazione di una serie TV prodotta da HBO.