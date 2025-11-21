0

The Last of Us Parte 1 Remake per PS5 è in forte sconto su Amazon per il Black Friday

Le offerte del Black Friday di Amazon permettono di acquistare The Last of Us Parte 1 Remake per PS5 a un prezzo davvero interessante.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/11/2025
Le offerte del Black Friday di Amazon sono l'ideale per aggiungere videogiochi alla propria raccolta senza spendere troppo. Tra le promozioni attive vi segnaliamo The Last of Us Parte 1 Remake, ora disponibile con uno sconto del 51% rispetto al prezzo consigliato. Potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo attuale è di 39,99 euro, la metà quindi rispetto agli 80,99 euro di listino. Il gioco è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.

Una versione aggiornata e migliorata di una delle esclusive PlayStation più amate

Il remake The Last of Us Parte 1 offre una grafica interamente ricreata per sfruttare al massimo l'hardware di PS5 e le tecnologie più recenti. Il comparto visivo risulta quindi notevolmente superiore rispetto al titolo originale per PS3 e alla successiva remaster per PS4, con ambientazioni più dettagliate, modelli dei personaggi rifiniti e un'illuminazione dinamica che accresce l'impatto emotivo delle scene. A ciò si aggiungono tempi di caricamento estremamente rapidi grazie all'SSD, il supporto all'Audio Tempest 3D, al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, oltre a un vasto set di nuove opzioni di accessibilità che rendono l'esperienza più inclusiva e personalizzabile.

The Last of Us Parte 1: la recensione del remake più contestato di sempre The Last of Us Parte 1: la recensione del remake più contestato di sempre

Sul fronte del gameplay e della trama non si registrano invece modifiche sostanziali: l'avventura rimane fedele all'opera originale, preservando l'intensità narrativa e le dinamiche di gioco che hanno conquistato critica e pubblico. Questa fedeltà ha contribuito a consolidare lo status di The Last of Us come uno dei titoli più influenti della storia videoludica, tanto da ispirare la realizzazione di una serie TV prodotta da HBO.

