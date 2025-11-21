Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Whimsicott del campione italiano Federico Camporesi con un codice

Come riscattare il Whimsicott tramite Dono Segreto

Questo speciale Whimsicott avrà le stesse mosse e statistiche, dunque perfetto per essere usato nei match online. In particolare, possiede le mosse Forza Lunare, Ventoincoda, Schermoluce e Ripeti, l'abilità Burla e lo strumento Anonimanto.

Federico Camporesi

Potrete ottenere questo Whimsicott connettendo Nintendo Switch o Switch 2 alla rete e segliendo la voce Poképortale premendo X nel menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immettete "LA1C26TA1LW1ND". Il codice sarà valido fino alle 23:59 italiane del 30 novembre.

