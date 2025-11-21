0

Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Whimsicott del campione italiano Federico Camporesi con un codice

I giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto possono aggiungere alla propria squadra un Whimisicott competitivo basato su quello del campione italiano Federico Camporesi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/11/2025
Whimsicott
Pokémon Scarlatto
Pokémon Scarlatto
News Video Immagini

Per celebrare l'inizio dei Campionati Internazionali Latinoamericani 2026, The Pokémon Company offre in regalo a tutti giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto un Whimsicott davvero speciale, da riscattare con un codice promozionale.

Infatti, si tratta di un esemplare identico a quello schierato in campo dal campione italiano Federico Camporesi per vincere i Campionati Internazioni Nordamericani 2025. Insomma, vale sicuramente la pena aggiungerlo alla propria collezione.

Come riscattare il Whimsicott tramite Dono Segreto

Questo speciale Whimsicott avrà le stesse mosse e statistiche, dunque perfetto per essere usato nei match online. In particolare, possiede le mosse Forza Lunare, Ventoincoda, Schermoluce e Ripeti, l'abilità Burla e lo strumento Anonimanto.

Federico Camporesi
Federico Camporesi
Megaevoluzione - Ascesa Eroica è la nuova espansione di GCC Pokémon Megaevoluzione - Ascesa Eroica è la nuova espansione di GCC Pokémon

Potrete ottenere questo Whimsicott connettendo Nintendo Switch o Switch 2 alla rete e segliendo la voce Poképortale premendo X nel menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immettete "LA1C26TA1LW1ND". Il codice sarà valido fino alle 23:59 italiane del 30 novembre.

Rimanendo in tema, giusto pochi giorni fa è stato presentato un nuovo trailer di Megadimensione, l'espansione di Leggende Pokémon: Z-A, che svela MegaZeraora.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Whimsicott del campione italiano Federico Camporesi con un codice