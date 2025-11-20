Megaevoluzione - Ascesa Eroica è la nuova espansione di GCC Pokémon

La nuova espansione di GCC Pokémon si chiama Megaevoluzione - Ascesa Eroica e sarà disponibile all'inizio del 2026: lo ha annunciato ufficialmente The Pokémon Company, rivelando i primi dettagli su di un pacchetto che promette decisamente bene.
Megaevoluzione - Ascesa Eroica si ispira infatti a Leggende Pokémon: Z-A, l'ultimo episodio della serie videoludica, andando a espandere l'universo narrativo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon attraverso l'introduzione di personaggi, ambientazioni e Pokémon completamente nuovi per il formato cartaceo.
Elemento centrale dell'espansione è il debutto dei Pokémon-ex Megaevoluzione, una categoria che segna il ritorno delle forme Mega, reinterpretate per l'era moderna del GCC. Fra le carte già confermate spicca Mega Dragonite-ex, ma gli appassionati possono aspettarsi il ritorno di numerosi Pokémon molto amati.
Questi personaggi potranno contare su illustrazioni inedite e nuovi design pensati per valorizzare la loro potenza scenica, mentre a completare il quadro arriveranno anche nuovi Pokémon degli Allenatori, pronti a introdurre dinamiche di gioco mai viste prima.
Novità e contenuti
Con GCC Pokémon Pocket che ha totalizzato incassi stratosferici, il Gioco di Carte Collezionabili continua a spingere sui contenuti e sulle novità, in questo caso rappresentate anche dall'introduzione della "rara attacco Mega", una nuova tipologia di rarità caratterizzata dal nome dell'attacco in katakana giapponese, mostrata per la prima volta ai Campionati Mondiali Pokémon 2025.
Per quanto riguarda invece la line-up dell'espansione, il pacchetto includerà:
- 13 Pokémon-ex Megaevoluzione
- 6 Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex tradizionali
- 33 rare illustrazione Pokémon
- 14 ultrarare tra ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e Allenatori
- 7 carte rare attacco Mega
- 22 rare illustrazione speciale tra Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e Aiuto
Infine, chi preferisce l'esperienza digitale potrà iniziare prima: dal 29 gennaio 2026, infatti, l'espansione arriverà sull'app GCC Pokémon Live, consentendo di testare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione, collezionare le nuove carte e ricevere bonus di accesso.