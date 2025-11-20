Megaevoluzione - Ascesa Eroica è la nuova espansione di GCC Pokémon

La nuova espansione di GCC Pokémon si chiama Megaevoluzione - Ascesa Eroica e sarà disponibile all'inizio del 2026: lo ha annunciato ufficialmente The Pokémon Company, rivelando i primi dettagli su di un pacchetto che promette decisamente bene.

Megaevoluzione - Ascesa Eroica si ispira infatti a Leggende Pokémon: Z-A, l'ultimo episodio della serie videoludica, andando a espandere l'universo narrativo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon attraverso l'introduzione di personaggi, ambientazioni e Pokémon completamente nuovi per il formato cartaceo.

Elemento centrale dell'espansione è il debutto dei Pokémon-ex Megaevoluzione, una categoria che segna il ritorno delle forme Mega, reinterpretate per l'era moderna del GCC. Fra le carte già confermate spicca Mega Dragonite-ex, ma gli appassionati possono aspettarsi il ritorno di numerosi Pokémon molto amati.

Questi personaggi potranno contare su illustrazioni inedite e nuovi design pensati per valorizzare la loro potenza scenica, mentre a completare il quadro arriveranno anche nuovi Pokémon degli Allenatori, pronti a introdurre dinamiche di gioco mai viste prima.