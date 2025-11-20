Annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 27 novembre: è un'avventura narrativa italiana

Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto a tutti i giocatori tra una settimana. A partire dal 27 novembre potrete aggiungere alla vostra raccolta l'avventura italiana Universe for Sale.
Avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Lo troverete a questo indirizzo. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato."
Che cos'è Universe for Sale?
Universe for Sale è un'avventura narrativa realizzata dal team italiano Tmesis Studio, che si distingue per uno stile grafico interamente disegnato a mano e per un'impostazione che richiama i fumetti, con atmosfere sospese tra fantascienza e filosofia.
La storia è ambientata in una stazione spaziale tra le nubi di Giove, un bazar surreale dove si intrecciano vite e destini. La protagonista è Lila, una giovane donna capace di creare universi nel palmo della mano, mentre il cast di personaggi secondari include saggi oranghi che lavorano come mozzi e cultisti che si strappano via la carne per inseguire l'illuminazione. Il tono è contemplativo e riflessivo, più vicino a un racconto illustrato, e invita il giocatore a interrogarsi su temi come la creazione, la spiritualità e il desiderio, nel mentre scopriamo i misteri dietro il potere di Lila di creare universi con un semplice gesto della mano.
Vi segnaliamo che da oggi sono disponibili anche i giochi gratis dell'Epic Games Store del 20 novembre.