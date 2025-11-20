Annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 27 novembre: è un'avventura narrativa italiana

Avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Lo troverete a questo indirizzo . Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato."

Che cos'è Universe for Sale?

Universe for Sale è un'avventura narrativa realizzata dal team italiano Tmesis Studio, che si distingue per uno stile grafico interamente disegnato a mano e per un'impostazione che richiama i fumetti, con atmosfere sospese tra fantascienza e filosofia.

La storia è ambientata in una stazione spaziale tra le nubi di Giove, un bazar surreale dove si intrecciano vite e destini. La protagonista è Lila, una giovane donna capace di creare universi nel palmo della mano, mentre il cast di personaggi secondari include saggi oranghi che lavorano come mozzi e cultisti che si strappano via la carne per inseguire l'illuminazione. Il tono è contemplativo e riflessivo, più vicino a un racconto illustrato, e invita il giocatore a interrogarsi su temi come la creazione, la spiritualità e il desiderio, nel mentre scopriamo i misteri dietro il potere di Lila di creare universi con un semplice gesto della mano.

