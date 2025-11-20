5

Horizon Zero Dawn Remastered al prezzo più basso di sempre su Amazon: recupera questa pietra miliare del catalogo Sony

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo super allettante su Horizon Zero Dawn Remastered: venduto al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante in occasione del primo giorno di Black Friday: Horizon Zero Dawn Remastered viene messo in offerta con uno sconto attivo del 61% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco tramite questo link diretto oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Horizon Zero Dawn Remastered offre ai giocatori l'opportunità di riscoprire l'affascinante mondo di Aloy con una grafica completamente rivisitata e prestazioni migliorate, sfruttando appieno le potenzialità della PlayStation 5. Il gioco permette di esplorare numerosi biomi pittoreschi e insediamenti, con caricamenti rapidissimi che rendono l'esperienza fluida e immersiva.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'azione è resa ancora più realistica grazie al supporto del controller wireless DualSense, che sfrutta i grilletti adattivi e il feedback aptico. Così, ogni tiro con l'arco o affondo con la lancia viene percepito in maniera tangibile, aumentando la tensione e l'intensità dei combattimenti.

Horizon Zero Dawn Remastered 14

Ogni interazione con l'ambiente o scontro con le macchine diventa un'esperienza sensoriale coinvolgente, permettendo di sentirsi davvero all'interno del mondo di gioco. Gli appassionati della versione originale per PS4 possono trasferire i propri salvataggi su Horizon Zero Dawn Remastered su PS5, continuando l'avventura dove l'avevano lasciata oppure iniziando un nuovo viaggio con la modalità New Game+. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Horizon Zero Dawn Remastered al prezzo più basso di sempre su Amazon: recupera questa pietra miliare del catalogo Sony