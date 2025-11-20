Horizon Zero Dawn Remastered al prezzo più basso di sempre su Amazon: recupera questa pietra miliare del catalogo Sony

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante in occasione del primo giorno di Black Friday: Horizon Zero Dawn Remastered viene messo in offerta con uno sconto attivo del 61% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco tramite questo link diretto oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Horizon Zero Dawn Remastered offre ai giocatori l'opportunità di riscoprire l'affascinante mondo di Aloy con una grafica completamente rivisitata e prestazioni migliorate, sfruttando appieno le potenzialità della PlayStation 5. Il gioco permette di esplorare numerosi biomi pittoreschi e insediamenti, con caricamenti rapidissimi che rendono l'esperienza fluida e immersiva.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'azione è resa ancora più realistica grazie al supporto del controller wireless DualSense, che sfrutta i grilletti adattivi e il feedback aptico. Così, ogni tiro con l'arco o affondo con la lancia viene percepito in maniera tangibile, aumentando la tensione e l'intensità dei combattimenti.
Ogni interazione con l'ambiente o scontro con le macchine diventa un'esperienza sensoriale coinvolgente, permettendo di sentirsi davvero all'interno del mondo di gioco. Gli appassionati della versione originale per PS4 possono trasferire i propri salvataggi su Horizon Zero Dawn Remastered su PS5, continuando l'avventura dove l'avevano lasciata oppure iniziando un nuovo viaggio con la modalità New Game+. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.