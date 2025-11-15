Guerrilla Games ha sempre visto Horizon come un gioco multiplayer, a quanto pare

Il nuovo titolo ha fatto discutere per la deriva da multiplayer online massivo ma, in effetti, anche per il fatto di essere un gioco PlayStation che non è previsto su PS5, cosa alla quale gli sviluppatori potrebbero porre rimedio nel prossimo futuro.

Questa settimana abbiamo visto l'annuncio di Horizon Steel Frontier, un MMO derivato dalla collaborazione tra Sony e NCsoft, ed è stata una notevole sorpresa, sebbene il progetto circolasse ormai da tempo nelle voci di corridoio.

Ha fatto un po' discutere, per vari motivi, il recente annuncio del nuovo MMO Horizon Steel Frontiers, ma a quanto pare gli autori originali Guerrilla Games , hanno sempre visto Horizon come un gioco multiplayer , in base a quanto riferito da Jan-Bart van Beek , lo studio director.

La visione originale

Non si tratterebbe però dell'unico progetto multiplayer per Horizon, visto che anche il prossimo grosso gioco di Guerrilla sembra rientrare in questo genere, come confermato di recente anche dal noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg.



Tutta questa concentrazione sul multiplayer potrebbe stupire, considerando che la serie è nota per essere un action adventure open world nel classico stile PlayStation, ovvero legato alla narrazione single player e dal taglio cinematografico, ma forse non era così che doveva essere in origine.

Van Geek ha riferito che, in effetti, Guerrilla Games aveva progettato Horizon inizialmente per essere un gioco multiplayer, come possiamo leggere nel messaggio riportato qui sopra: "Fin dal primo momento in cui abbiamo immaginato Horizon, abbiamo sempre pensato a questi come un gioco multiplayer", ha riferito lo studio e art director di Guerrilla, aggiungendo che "LEGO Horizon Adventures è stato il nostro primo piccolo passo, mentre con Steel Frontier ne faremo uno maggiore. C'è ancora molto in arrivo, e siamo emozionati di potervelo mostrare".

In effetti, i primi artwork che trapelarono ancora prima dell'annuncio di Horizon Zero Dawn sembrano mostrare un'impostazione multiplayer per il gioco, con vari personaggi che collaborano per combattere contro imponenti creature, quindi cose la scelta di virare sul single player è avvenuta successivamente.