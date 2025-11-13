C'è un altro Horizon Multiplayer anche da parte di Guerrilla, conferma un noto giornalista

Ora che quest'ultimo è stato annunciato, viene fatta ulteriore chiarezza anche da parte di una fonte affidabile come Jason Schreier, che conferma come ci sia un altro gioco multiplayer di Horizon in sviluppo, e in questo caso direttamente da parte di Guerrilla Games.

Non è una cosa che giunge completamente nuova, perché questo misterioso gioco multiplayer collegato alla serie Horizon ricorre da tempo nelle voci di corridoio, ma veniva spesso confuso con l'MMO che è poi stato annunciato questa mattina e chiamato Horizon Steel Frontiers , sviluppato da NCSoft in collaborazione con Sony .

Un multiplayer first party su Horizon

In effetti, la stessa Guerrilla aveva suggerito nelle ore scorse che arriveranno altri giochi della serie, compresi progetti sviluppati dallo stesso team responsabile del franchise, ma senza specificare di cosa si trattasse.



Il messaggio di Schreier fa invece un diretto riferimento alla tipologia di gioco: si tratterà di un multiplayer, dunque un genere non proprio nelle corde di Guerrilla almeno rispetto alla produzione degli ultimi anni, e che sarà interessante da vedere.

"Giusto per chiarire vista la confusione che si è creata", ha scritto il giornalista di Bloomberg, "il nuovo MMO di Horizon da parte di NCsoft appena annunciato è un progetto differente dal gioco multiplayer di Horizon che è in sviluppo presso Guerrilla Games. Questo è il prossimo grosso progetto di Guerrilla".

Dunque oltre alle parole del team c'è l'ulteriore precisazione sul genere: il nuovo Horizon in sviluppo presso Guerrilla, che dovrebbe essere il prossimo progetto maggiore del team, sarà un titolo multiplayer, forse uno dei progetti all'interno della famosa spinta verso i live service annunciata anni fa da Sony e che finora ha portato a diverse cancellazioni e al fallimento di Concord, ma evidentemente l'Horizon multiplayer sta andando avanti.