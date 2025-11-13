Non solo Horizon Steel Frontiers: Guerrilla Games suggerisce che arriveranno altri giochi della serie

Come vi abbiamo già segnalato, Sony, Guerrilla Games e NCSoft hanno annunciato un nuovo gioco della saga di Horizon, iniziata con Horizon: Zero Dawn. Parliamo di Horizon Steel Frontiers e non arriverà su PS5, visto che è dedicato (almeno per il momento e fino a nuove comunicazioni) ai dispositivi mobile e PC.

Visto che si tratta di un MMO non è il gioco che i fan degli action cinematografici single player di Sony si aspettavano (facendo finta che i rumor non avessero già anticipato il tutto) e quindi sono arrivate alcune critiche contro il prodotto. La verità, però, è che le critiche più rilevanti sono legate al fatto che alcuni fan vorrebbero il gioco su PS5, visto che si tratta di un gioco PlayStation.

Guerrilla Games ha inoltre commentato la collaborazione con NCSoft e ha suggerito che c'è altro in arrivo, magari proprio per PS5.