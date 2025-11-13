Non solo Horizon Steel Frontiers: Guerrilla Games suggerisce che arriveranno altri giochi della serie

Come vi abbiamo già segnalato, Sony, Guerrilla Games e NCSoft hanno annunciato un nuovo gioco della saga di Horizon, iniziata con Horizon: Zero Dawn. Parliamo di Horizon Steel Frontiers e non arriverà su PS5, visto che è dedicato (almeno per il momento e fino a nuove comunicazioni) ai dispositivi mobile e PC.
Visto che si tratta di un MMO non è il gioco che i fan degli action cinematografici single player di Sony si aspettavano (facendo finta che i rumor non avessero già anticipato il tutto) e quindi sono arrivate alcune critiche contro il prodotto. La verità, però, è che le critiche più rilevanti sono legate al fatto che alcuni fan vorrebbero il gioco su PS5, visto che si tratta di un gioco PlayStation.
Guerrilla Games ha inoltre commentato la collaborazione con NCSoft e ha suggerito che c'è altro in arrivo, magari proprio per PS5.
Le parole di Guerrilla Games sulla saga di Horizon
Tramite i social media, l'account ufficiale di Guerrilla Games ha scritto: "Abbiamo adorato collaborare con NCSoft e siamo più che felici di poter andare a caccia di macchine in compagnia nel mondo di Horizon."
Il messaggio prosegue poi con la parte più interessante: "Presso Guerrilla, stiamo lavorando duramente per darvi più modi per farlo. Vi diremo di più in seguito". Dal nostro punto di vista, pare un teaser sul fatto che ci sono altri videogiochi di Horizon in arrivo e, crediamo, non si stia facendo riferimento al terzo capitolo dedicato alla saga di Aloy, già confermato.
Il modo in cui Guerrilla ha strutturato il messaggio sembra intendere che ci saranno altri giochi dove la cooperativa, o comunque il gioco multigiocatore, è presente o persino centrale per l'esperienza. Purtroppo per ora la compagnia ha solo suggerito la cosa e non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni a riguardo.
Vi segnaliamo poi gli ultimi aggiornamenti sullo scontro tra Tecent e Sony su Horizon e Light of Motiram: "la fama non crea un marchio registrato", per Tencent,