Tencent risponde alla causa di plagio a Horizon con Light of Motiram: “la fama non crea un marchio registrato”

Prosegue la battaglia legale tra Sony e Tencent. La prima accusa il colosso cinese di aver plagiato la serie Horizon con il survival MMO Light of Motiram, mentre la seconda chiede l'archiviazione del caso, sostenendo che Sony stia tentando di monopolizzare illegittimamente temi ricorrenti della cultura pop videoludica.

Per chi si fosse perso l'inizio della vicenda, il contenzioso ruota attorno a Light of Motiram, titolo sviluppato da uno studio affiliato a Tencent, che secondo Sony sarebbe un "clone spudorato" di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. La causa è stata avviata nel luglio 2025, con accuse di violazione di copyright e marchio registrato, che secondo Sony "minacciano il successo della serie". Tencent ha risposto chiedendo l'archiviazione, sostenendo persino che Sony avrebbe citato in giudizio l'entità sbagliata.