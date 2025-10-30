Tencent risponde alla causa di plagio a Horizon con Light of Motiram: “la fama non crea un marchio registrato”

Prosegue la battaglia legale tra Sony e Tencent. La prima accusa il colosso cinese di aver plagiato la serie Horizon con il survival MMO Light of Motiram, mentre la seconda chiede l'archiviazione del caso, sostenendo che Sony stia tentando di monopolizzare illegittimamente temi ricorrenti della cultura pop videoludica.
Per chi si fosse perso l'inizio della vicenda, il contenzioso ruota attorno a Light of Motiram, titolo sviluppato da uno studio affiliato a Tencent, che secondo Sony sarebbe un "clone spudorato" di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. La causa è stata avviata nel luglio 2025, con accuse di violazione di copyright e marchio registrato, che secondo Sony "minacciano il successo della serie". Tencent ha risposto chiedendo l'archiviazione, sostenendo persino che Sony avrebbe citato in giudizio l'entità sbagliata.
Anche se famosa e riconoscibile, Aloy non è un marchio registrato
Nel più recente capitolo della disputa, Tencent ha depositato una memoria difensiva di 21 pagine, elencando i motivi per cui la causa dovrebbe essere respinta. Oltre a ribadire che Sony avrebbe coinvolto la società errata, la difesa si concentra su altri punti citati dall'accusa, tra cui il presunto plagio del personaggio di Aloy.
Secondo Tencent, Sony non ha identificato in modo preciso e coerente un marchio registrato. Nei documenti, si legge che Sony considera "il personaggio di Aloy" come trademark, basandosi sul riconoscimento da parte del pubblico. Ma Tencent ribatte che abbigliamento, accessori e tratti estetici non bastano a definire un marchio.
"La notorietà non crea un marchio registrato; per esserlo, deve fungere da identificativo della provenienza di un bene o servizio", si legge nella memoria. Aloy, essendo un personaggio giocabile, appare naturalmente nei contenuti promozionali di Horizon, ma ciò non la rende automaticamente un marchio, così come non lo sono altri elementi del gioco come "gli animali robotici" o "l'ambientazione post-apocalittica", che secondo Tencent, sono elementi narrativi comuni nella cultura pop e non esclusivi.
Resta da vedere se queste argomentazioni basteranno a sostenere la mozione di archiviazione e come Sony deciderà di controbattere.