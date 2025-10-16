Light of Motiram “minaccia il successo di Horizon”: prosegue l'accusa di plagio di Sony a Tencent

Continua la diatriba legale tra Sony e Tencent, con la prima che ha accusato la compagnia cinese di plagio a Horizon Zero Dawn e la serie di Guerrilla Games rappresentato da Light of Motiram.
Per chi non lo sapesse, lo scorso novembre Tencent ha presentato Light of Motiram, un gioco che ha subito suscitato paragoni con la serie Horizon. In seguito, Sony ha intentato una causa contro Tencent, accusandola di aver copiato vari elementi del gioco. Tencent ha risposto definendo "sorprendenti" le affermazioni di originalità da parte di Sony, accusandola a sua volta di voler creare un monopolio illeggittimo.
La difesa di Tencent ha fatto richiesta di archiviazione del caso in quanto, a suo avviso, Sony avrebbe intentato causa alla compagnia sbagliata. Nello specifico la causa è indirizzata a Tencent America, Proxima Beta U.S. e Tencent Holdings, ma il colosso cinese afferma che il gioco è sviluppato e pubblicato daPolaris Quest / Aurora Studios, uno sviluppatore che opera sotto Tencent Technology (Shanghai) Co. Ltd, e Proxima Beta PTE Ltd, una società con sede a Singapore che opera con il nome commerciale di "Tencent Games" e/o "Level Infinite".
La difesa di Tencent “non ha senso” per Sony
Sony sta cercando di bloccare la richiesta di archiviazione del caso, definendo la difesa di Tencent "priva di fondamento" e paragonandola a un "gioco del nascondino". Secondo i legali di PlayStation, Tencent nei propri bilanci non fa distinzione tra la società madre e le sussidiarie, e promuove indistintamente tutti i suoi giochi sotto il marchio "Tencent", incluso Light of Motiram.
"Sebbene il pubblico abbia reagito con confusione e indignazione alla scoperta di Light of Motiram, definendolo un palese clone, Tencent non si è lasciata intimidire. Ha continuato a promuovere il gioco nonostante le obiezioni di Sony Interactive Entertainment (SIE), rifiutando di assumersi qualsiasi responsabilità per la propria condotta", affermano i legali.
"Quando SIE è stata costretta a intentare causa, Tencent ha cercato di evitare le responsabilità giocando a nascondino con i suoi marchi e le sue entità. Tencent ha cercato di proteggere gli imputati che possiede e/o controlla dalla notifica degli atti e ora tenta di sottrarsi alla giurisdizione sulla società madre, Tencent Holdings. Tencent Holdings descrive la propria attività come dotata di una divisione Games che 'possiede Aurora Studios' - lo studio che ha sviluppato Light of Motiram. Tencent Holdings riporta tutti i ricavi e i debiti legati ai giochi nel suo bilancio annuale senza attribuirli a nessuna sussidiaria. E utilizza il nome Tencent per pubblicizzare i suoi giochi, come Light of Motiram, senza distinguere tra le varie sussidiarie."
Sony ha aggiunto che le reazioni di pubblico e stampa all'annuncio di Light of Moritam evidenziano la somiglianza tra i due giochi, il che mette a rischio il successo dell'IP di Horizon.
"Light of Motiram - un' imitazione talmente palese che il pubblico ha denunciato apertamente la copia evidente e pervasiva degli elementi protetti di Horizon - compromette il successo continuo di Horizon, inclusi i piani di espansione attuali del franchise," ha dichiarato Sony.
"La copia è stata così sfacciata che numerosi giornalisti e fan di Horizon hanno definito Light of Motiram 'una grande imitazione di Horizon', 'una copia evidente', 'un clone' con un personaggio principale che 'somiglia ad Aloy in tutto e per tutto', e 'estremamente simile a Horizon Zero Dawn'."