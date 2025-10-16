Light of Motiram “minaccia il successo di Horizon”: prosegue l'accusa di plagio di Sony a Tencent

La difesa di Tencent ha fatto richiesta di archiviazione del caso in quanto, a suo avviso, Sony avrebbe intentato causa alla compagnia sbagliata . Nello specifico la causa è indirizzata a Tencent America, Proxima Beta U.S. e Tencent Holdings, ma il colosso cinese afferma che il gioco è sviluppato e pubblicato daPolaris Quest / Aurora Studios, uno sviluppatore che opera sotto Tencent Technology (Shanghai) Co. Ltd, e Proxima Beta PTE Ltd, una società con sede a Singapore che opera con il nome commerciale di "Tencent Games" e/o "Level Infinite".

Continua la diatriba legale tra Sony e Tencent , con la prima che ha accusato la compagnia cinese di plagio a Horizon Zero Dawn e la serie di Guerrilla Games rappresentato da Light of Motiram .

La difesa di Tencent “non ha senso” per Sony

Sony sta cercando di bloccare la richiesta di archiviazione del caso, definendo la difesa di Tencent "priva di fondamento" e paragonandola a un "gioco del nascondino". Secondo i legali di PlayStation, Tencent nei propri bilanci non fa distinzione tra la società madre e le sussidiarie, e promuove indistintamente tutti i suoi giochi sotto il marchio "Tencent", incluso Light of Motiram.

"Sebbene il pubblico abbia reagito con confusione e indignazione alla scoperta di Light of Motiram, definendolo un palese clone, Tencent non si è lasciata intimidire. Ha continuato a promuovere il gioco nonostante le obiezioni di Sony Interactive Entertainment (SIE), rifiutando di assumersi qualsiasi responsabilità per la propria condotta", affermano i legali.

"Quando SIE è stata costretta a intentare causa, Tencent ha cercato di evitare le responsabilità giocando a nascondino con i suoi marchi e le sue entità. Tencent ha cercato di proteggere gli imputati che possiede e/o controlla dalla notifica degli atti e ora tenta di sottrarsi alla giurisdizione sulla società madre, Tencent Holdings. Tencent Holdings descrive la propria attività come dotata di una divisione Games che 'possiede Aurora Studios' - lo studio che ha sviluppato Light of Motiram. Tencent Holdings riporta tutti i ricavi e i debiti legati ai giochi nel suo bilancio annuale senza attribuirli a nessuna sussidiaria. E utilizza il nome Tencent per pubblicizzare i suoi giochi, come Light of Motiram, senza distinguere tra le varie sussidiarie."

Sony ha aggiunto che le reazioni di pubblico e stampa all'annuncio di Light of Moritam evidenziano la somiglianza tra i due giochi, il che mette a rischio il successo dell'IP di Horizon.

"Light of Motiram - un' imitazione talmente palese che il pubblico ha denunciato apertamente la copia evidente e pervasiva degli elementi protetti di Horizon - compromette il successo continuo di Horizon, inclusi i piani di espansione attuali del franchise," ha dichiarato Sony.

"La copia è stata così sfacciata che numerosi giornalisti e fan di Horizon hanno definito Light of Motiram 'una grande imitazione di Horizon', 'una copia evidente', 'un clone' con un personaggio principale che 'somiglia ad Aloy in tutto e per tutto', e 'estremamente simile a Horizon Zero Dawn'."