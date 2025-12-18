Termina la battaglia legale tra Sony e Tencent su Light of Motiram: il “clone di Horizon” rimosso da Steam

I dettagli dell'intesa restano confidenziali, ma il gioco è stato rimosso sia da Epic Games Store che da Steam . Secondo SteamDB, è sparito anche dal backend dello store di Valve: la cronologia della pagina dedicata riporta infatti la dicitura "questa app è stata rimossa". Il sito ufficiale è ancora online, sebbene i link agli store digitali non risultino più attivi.

La disputa legale tra Sony e Tencent per Light of Motiram , accusato di essere un clone della serie Horizon di Guerrilla Games, si è conclusa: le due compagnie hanno raggiunto un accordo e il caso è stato archiviato.

Il futuro di Light of Motiram è incerto

Per chi non avesse seguito la vicenda, lo scorso anno Tencent aveva annunciato l'MMO Light of Motiram. Già dal primo trailer erano emerse forti somiglianze con la serie Horizon di PlayStation: paesaggi naturali lussureggianti mescolati a tecnologia futuristica e creature robotiche di forma animale. Sony ha inoltre accusato Tencent di aver copiato spudoratamente Aloy, la protagonista dai capelli rossi, utilizzandola come fulcro del materiale promozionale.

La causa è partita a luglio, con Sony che ha denunciato il colosso cinese per violazione di copyright e marchio registrato, sostenendo che il titolo minacciasse il successo della serie Horizon. Tencent, dal canto suo, aveva chiesto l'archiviazione del caso.

"SIE e Tencent sono lieti di aver raggiunto una risoluzione confidenziale e non rilasceranno ulteriori commenti pubblici su questa vicenda", ha dichiarato Sean Durkin, responsabile delle comunicazioni di Tencent America, a The Verge. "SIE e Tencent non vedono l'ora di collaborare insieme in futuro."

Il futuro di Light of Motiram resta incerto: non è chiaro se il progetto verrà cancellato o se tornerà in una forma completamente diversa, prendendo le distanze da Horizon.