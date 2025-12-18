5

Termina la battaglia legale tra Sony e Tencent su Light of Motiram: il “clone di Horizon” rimosso da Steam

La battaglia legale tra Sony e Tencent è arrivata la fine: raggiunto un accordo riservato, con Light of Motiram, "il clone di Horizon", che è stato rimosso da Steam ed Epic Games Store.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/12/2025
Un'immagine promozionale di Light of Motiram che mostra lo scontro con una creatura meccanica
Light of Motiram
Light of Motiram
La disputa legale tra Sony e Tencent per Light of Motiram, accusato di essere un clone della serie Horizon di Guerrilla Games, si è conclusa: le due compagnie hanno raggiunto un accordo e il caso è stato archiviato.

I dettagli dell'intesa restano confidenziali, ma il gioco è stato rimosso sia da Epic Games Store che da Steam. Secondo SteamDB, è sparito anche dal backend dello store di Valve: la cronologia della pagina dedicata riporta infatti la dicitura "questa app è stata rimossa". Il sito ufficiale è ancora online, sebbene i link agli store digitali non risultino più attivi.

Il futuro di Light of Motiram è incerto

Per chi non avesse seguito la vicenda, lo scorso anno Tencent aveva annunciato l'MMO Light of Motiram. Già dal primo trailer erano emerse forti somiglianze con la serie Horizon di PlayStation: paesaggi naturali lussureggianti mescolati a tecnologia futuristica e creature robotiche di forma animale. Sony ha inoltre accusato Tencent di aver copiato spudoratamente Aloy, la protagonista dai capelli rossi, utilizzandola come fulcro del materiale promozionale.

Light of Motiram: che cos'è davvero il "clone di Horizon" Light of Motiram: che cos'è davvero il clone di Horizon

La causa è partita a luglio, con Sony che ha denunciato il colosso cinese per violazione di copyright e marchio registrato, sostenendo che il titolo minacciasse il successo della serie Horizon. Tencent, dal canto suo, aveva chiesto l'archiviazione del caso.

"SIE e Tencent sono lieti di aver raggiunto una risoluzione confidenziale e non rilasceranno ulteriori commenti pubblici su questa vicenda", ha dichiarato Sean Durkin, responsabile delle comunicazioni di Tencent America, a The Verge. "SIE e Tencent non vedono l'ora di collaborare insieme in futuro."

Il futuro di Light of Motiram resta incerto: non è chiaro se il progetto verrà cancellato o se tornerà in una forma completamente diversa, prendendo le distanze da Horizon.

