Tencent blocca la promozione di Light of Motiram per la causa legale con Sony e il presunto plagio a Horizon

In ogni caso, Sony ha denunciato Tencent per Light of Motiram , considerandolo un clone di Horizon e innescando così una battaglia legale che ha già portato a vari scambi di accuse, come quello da parte di Tencent sul fatto che Sony voglia "cercare un monopolio illegittimo" .

La questione è partita l'estate scorsa, dopo la prima presentazione di Light of Motiram che, effettivamente, palesava diversi punti in comune con Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West , sebbene poi il fatto che possa essere considerato plagio o meno rappresenti una cosa molto complessa da valutare.

Light of Motiram è il nuovo action RPG di Tencent che ha tratto evidentemente ispirazione dalla serie Horizon di Sony, in maniera talmente palese da spingere la compagnia di PlayStation ad avviare una causa legale per denunciare il presunto plagio , cosa che ha portato ora all' interruzione della promozione del nuovo gioco, in attesa di ulteriori sviluppi.

In attesa degli sviluppi della battaglia

Secondo quanto riportato di recente da The Game Post, sembra che Sony e Tencent stiano discutendo su come risolvere la disputa, con la compagnia cinese che ha richiesto un po' di tempo per presentare una mozione in proprio favore, a cui Sony avrebbe acconsentito purché vengano fatte alcune concessioni.

Ci sono di mezzo una serie di questioni tecniche legali, che di fatto hanno portato Tencent a dover interrompere le comunicazioni e la promozione ufficiale su Light of Motiram in attesa di ulteriori sviluppi, perché gli accordi con Sony impongono un blocco in questa fase.

D'altra parte, tra le richieste di Sony c'è anche il fatto di non anticipare l'uscita del gioco rispetto al quarto trimestre del 2027, ovvero il periodo che era stato precedentemente indicato da Tencent come previsto per il lancio del nuovo progetto.

Sony accusa Tencent di creare confusione nei giocatori, perché Light of Motiram sembrerebbe legato alla serie Horizon nello stato attuale: all'interno della questione è emerso che Tencent aveva contattato PlayStation per creare una sorta di spin-off della serie, ma la proposta era stata scartata.

Tuttavia, dal progetto sarebbe comunque nato Light of Motiram, che Sony vorrebbe a questo punto bloccare, o forse spingere a una modifica sostanziale. Nel frattempo, Sony e NCSoft hanno annunciato un nuovo MMORPG sulla serie chiamato Horizon Steel Frontiers, in arrivo su PC e piattaforme mobile.