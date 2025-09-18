"Sony cerca un monopolio illegittimo": Tencent contrattacca alle accuse di plagio su Light of Motiram

Come forse ricorderete, Sony questa estate ha denunciato Tencent per Light of Motiram , giudicando il titolo in questione un "clone spudorato" di Horizon Zero Dawn, o della serie Horizon in generale, e nelle ore scorse è giunta la risposta di Tencent.

È una posizione piuttosto ardita ma interessante, secondo la quale le accuse di Sony non sarebbero ammissibili perché si basano sulla pretesa di avere il diritto esclusivo su alcuni " tropi tradizionali adottati da decine di altri giochi ", in base a quanto riferito dal colosso cinese in un comunicato in risposta alle accuse.

Tencent risponde alla causa intentata da Sony sul plagio a Horizon Zero Dawn rappresentato da Light of Motiram e lo fa in maniera piuttosto piccata, di fatto contrattaccando e giudicando l'azione della compagnia nipponica come volta a cercare "un monopolio illegittimo sulle convenzioni di genere ".

Un caso interessante

Si tratta di una situazione che ricorda un po' quella di Nintendo e The Pokémon Company contro PocketPair per Palworld, ma in questo caso c'è forse una possibilità maggiore di appellarsi a somiglianze evidenti anche nel design e nell'aspetto del gioco, laddove Nintendo ha seguito l'inedito percorso dei brevetti legati alle meccaniche di gameplay.

In ogni caso, la linea di difesa di Tencent sembra incentrarsi sull'impossibilità, da parte di Sony, di avere l'esclusiva su alcune idee e rappresentazioni che sono considerate ormai degli elementi standardizzati in base anche al sistema dei generi videoludici.

Tencent, in sostanza, sostiene che Sony non stia realmente cercando di proteggere un lavoro creativo unico, ma piuttosto di monopolizzare intere convenzioni narrative che decine di altri giochi utilizzano da anni, e chiede alla corte di rifiutare il caso anche perché il progetto è ancora in fase di totale sviluppo e non sarà pronto prima del 2027.

Tencent sostiene che Sony stia cercando di trasformare "elementi tipici del genere in risorse proprietarie", ovvero che Sony stia cercando di appropriarsi di idee e immagini che fanno parte del mondo dei videogiochi da decenni e che sono presenti quindi sia in Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West che in Light of Motiram.

Per rafforzare questa posizione, Tencent esemplifica la questione sostenendo che Sony chiede di avere i diritti esclusivi su caratteristiche che sono presenti anche in tanti altri giochi come The Legend of Zelda, Far Cry, Outer Wilds, Enslaved, Biomutant e molti altri che contengono elementi simili.

Il discorso è interessante e in linea di principio anche condivisibile, se non fosse per il fatto che Light of Motiram è veramente troppo simile alla serie Horizon nei suoi elementi estetici caratteristici e nella costruzione del mondo, con vicinanze veramente palesi anche nei personaggi e soprattutto nelle creature bio-meccaniche, come avevamo visto anche nel trailer dello scorso aprile.

Non per nulla, Tencent ha provveduto a fare piazza pulita delle somiglianze più evidenti che erano presenti nel gioco, con una mossa che potrebbe forse salvare il nuovo progetto.