Nintendo Switch Online riceverà due classici per Game Boy Advance da Bandai Namco, gratis per gli abbonati

Qui sotto è visibile anche il trailer dedicato ai due titoli provenienti da Bandai Namco , entrambi appartenenti al periodo d'oro del Game Boy Advance, la longeva console portatile di Nintendo che ha attraversato diverse fasi ed evoluzioni.

Entrambi i giochi hanno la data di uscita fissata per il 25 settembre all'interno del catalogo del servizio su abbonamento, e saranno disponibili per tutti gli utenti di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ovviamente senza costi aggiuntivi.

Due giochi affascinanti

Mr. Driller 2 e Klonoa: Empire of Dreams saranno lanciati sia nelle sezioni europea e americana di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che in quella giapponese, dunque non ci saranno differenze fra le sezioni in questo frangente.

Uscito nel 2000, Mr. Driller 2 è il seguito del particolare puzzle incentrato sullo scavare tra blocchi colorati con il protagonista dotato di trapano.

Lo scopo è raggiungere il fondo dei vari livelli cercando di trovare la migliore strada nel minor tempo possibile, scavando fra i blocchi colorati e cercando di evitare e abbattere gli ostacoli, in diverse modalità come Mission, Endless e Time Attack.

Klonoa: Empire of Dreams è invece uno specifico capitolo nella serie di platform di Namco sviluppato per Game Boy Advance e uscito in Europa nel 2002.

Si tratta di una storia parallela all'originale, nella quale vengono messe in scena le avventure di Klonoa svegliatosi misteriosamente all'improvviso nell'Impero di Jillius, alla prese con varie minacce e la necessità di sconfiggere dei mostri che stanno tormentando lo strano luogo, dominato da un imperatore che è stato privato dei sogni.

All'inizio del mese abbiamo visto arrivare un altro gioco classico gratis per gli abbonati, dal Nintendo 64, mentre nel frattempo sono emersi i prezzi ufficiali del Virtual Boy per Nintendo Switch 1 e 2.