Nintendo Switch Online riceve un altro gioco classico gratis per gli abbonati, dal Nintendo 64

Nintendo Switch Online arricchisce il catalogo dei giochi classici gratis per gli abbonati con un altro titolo, in questo caso proveniente dall'epoca di Nintendo 64: si tratta di Forsaken 64, uno sparatutto sviluppato da Iguana UK.

Rispetto ad altri titoli visti finora, l'aggiunta di questo mese può risultare un po' più oscura e meno nota di altre: uscito nel 1998, Forsaken 64 è la versione per Nintendo 64 dell'omonimo titolo uscito su PC e PlayStation, che è stato poi protagonista anche di un remaster da parte di Nightdive.

Ebbe un notevole successo all'epoca del lancio e risulta interessante da riprovare anche adesso, per la sua particolare struttura che rappresenta una variante del classico sparatutto in prima persona.