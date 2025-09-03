Nintendo Switch Online riceve un altro gioco classico gratis per gli abbonati, dal Nintendo 64

Nintendo Switch Online arricchisce il catalogo dei giochi classici gratis per gli abbonati con un altro titolo, in questo caso proveniente dall'epoca di Nintendo 64: si tratta di Forsaken 64, uno sparatutto sviluppato da Iguana UK.
Rispetto ad altri titoli visti finora, l'aggiunta di questo mese può risultare un po' più oscura e meno nota di altre: uscito nel 1998, Forsaken 64 è la versione per Nintendo 64 dell'omonimo titolo uscito su PC e PlayStation, che è stato poi protagonista anche di un remaster da parte di Nightdive.
Ebbe un notevole successo all'epoca del lancio e risulta interessante da riprovare anche adesso, per la sua particolare struttura che rappresenta una variante del classico sparatutto in prima persona.
Un particolare sparatutto in 3D
Forsaken 64 è a tutti gli effetti un derivato del celebre Descent, uno dei primi titoli a sperimentare il movimento 3D pieno in un ambiente tridimensionale per uno sparatutto, trasformando così un'impostazione apparentemente da FPS in qualcosa di diverso.
La variazione principale è costituita dal fatto di controllare un velivolo che si può spostare in ogni direzione all'interno dell'ambiente 3D, aggiungendo dunque anche la possibilità di aumentare e abbassare quota, oltre a rotazioni e altri movimenti che rendono la meccanica diversa da quella di uno sparatutto in prima persona standard.
Forsaken 64 è caratterizzato da modalità in single player e multiplayer che forniscono diverse varianti di gioco.
Da notare che gli utenti giapponesi di Nintendo Switch Online avranno invece accesso a un altro gioco, anche questo molto interessante: si tratta di Magical Vacation, un affascinante RPG strategico in stile nipponico uscito nel 2001 su Game Boy Advance, sviluppato da Brownie Brown.