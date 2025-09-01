3

Nintendo offre 2 mesi gratis a Nintendo Switch Online e Pacchetto Aggiuntivo abbonandovi per 12 mesi

Solo fino al 30 settembre acquistando o rinnovando l'abbonamento a Nintendo Switch Online, di qualunque tipo, per 12 mesi riceverete in omaggio due mesi di sottoscrizione extra.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/09/2025
Mario e i vari servizi di Nintendo Switch Online

Nintendo ha lanciato una nuova promozione dedicata al servizio Nintendo Switch Online: acquistando un abbonamento annuale da 12 mesi, si ricevono in omaggio 2 mesi aggiuntivi (pari a 60 giorni di sottoscrizione extra).

L'offerta è valida fino al 30 settembre e si applica sia al piano base Nintendo Switch Online che alla versione potenziata Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, per entrambe le formule di abbonamento, individuale e familiare.

Le regole della promozione

È importante sottolineare che la promozione è disponibile solo per chi acquista o rinnova manualmente la propria sottoscrizione tramite il Nintendo eShop, il sito ufficiale Nintendo o il My Nintendo Store. Sono esclusi i rinnovi automatici e i codici di download acquistati presso rivenditori fisici o online. I 60 giorni extra verranno accreditati sull'account entro 48 ore dall'acquisto.

Nintendo Switch Online è il servizio che permette di giocare online nei titoli compatibili per Nintendo Switch e Switch 2, accedere a una selezione di giochi classici per NES, SNES e Game Boy, utilizzare i salvataggi cloud e usufruire di altre funzionalità. Il piano individuale costa 3,99 euro al mese, 7,99 euro ogni tre mesi oppure 19,99 euro all'anno. È disponibile anche un piano familiare annuale, che consente di collegare fino a otto account, al prezzo di 34,99 euro.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo include tutti i vantaggi del piano base, con l'aggiunta di giochi classici per Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre ai DLC inclusi per titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons. Il piano individuale ha un costo di 39,99 euro all'anno, mentre quello familiare arriva a 69,99 euro all'anno, sempre con supporto fino a otto account.

