Tre monitor LG UltraGear da 27 pollici in forte sconto, ma ancora per poco

Lo store LG ha aperto una vetrina dedicata ai 27 pollici UltraGear con prezzi scontati davvero interessanti. La meccanica è semplice ma va letta correttamente: lo sconto è composto da un 5/10%, al quale va sommato anche il 2% da LG Member; chi si iscrive può inoltre applicare un ulteriore 5% calcolato sul listino, che viene sottratto come importo fisso al prezzo già ribassato. Di seguito i tre modelli più interessanti con le cifre aggiornate.

LG UltraGear 27G850A-B, un 27 pollici 4K 240 Hz con Nano IPS Black Pensato per chi vuole densità di pixel e velocità, abbina un pannello UHD 4K a 240 Hz con tecnologia Nano IPS Black, che aumenta il contrasto senza sacrificare la precisione cromatica. Il tempo di risposta di 1 ms e l'Adaptive-Sync tengono a bada ghosting e tearing, mentre la dotazione con HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 lo rende adatto sia a PC sia a console 4K/120 Hz. La piattaforma è completata da uno stand regolabile e da profili gaming come DAS e Black Stabilizer. Sul fronte prezzi si parte da 609€ di listino e si scende a 567€ (5% base già comprensivo del 2% Member); il 5% extra calcolato sul listino toglie altri 30€, portando il totale per i nuovi iscritti a 537€. Il monitor UltraGear 27 pollici serie G850A è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27G850A

LG UltraGear 27GS75Q-B, un 27 pollici QHD con overclock a 200 Hz Qui il focus è sull'equilibrio tra nitidezza e frame-rate: pannello IPS QHD con refresh che sale a 200 Hz via O/C, 1 ms di risposta e compatibilità Adaptive-Sync per una fluidità concreta negli FPS competitivi. L'HDR10 aggiunge dinamica alle luci, il design borderless facilita le configurazioni multi-monitor e lo stand full-ergonomic permette anche l'uso in verticale per chat e strumenti di streaming. Dal listino di 229€ si passa a 202€ (10% base con 2% Member già incluso); applicando il 5% extra calcolato sul listino si sottraggono 11€, fermando il prezzo a 190€. Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS75Q è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27GS75Q-B

LG UltraGear 27GS60QC-B, un 27 pollici curvo QHD a 180 Hz Per chi desidera immersione e budget sotto controllo, pannello VA curvo in QHD a 180 Hz con contrasto elevato ideale per open-world, racing e horror. Le funzioni DAS e Black Stabilizer aiutano rispettivamente a ridurre l'input-lag e a leggere i dettagli nelle aree scure, mentre il trattamento antiriflesso mantiene la leggibilità anche con luce ambientale. Il prezzo parte da 169€ e scende a 157€ (5% base già con 2% Member compreso); il 5% extra calcolato sul listino vale 8€, chiudendo l'acquisto a 149€. Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS60QC è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27GS60QC-B Gli sconti in questione sono validi fino al 17 settembre, e oltre ad essere applicabili su questi tre monitor dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, sono disponibili anche su 4 OLED davvero fantastici che potete trovare qui.