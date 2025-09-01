0

Tre monitor LG UltraGear da 27 pollici in forte sconto, ma ancora per poco

Sconti reali sui 27 pollici UltraGear: taglio principale che va dal 5 al 10%, con un extra 2% per gli LG Member, più 5% extra per i nuovi iscritti: vediamoli insieme.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/09/2025
Lo store LG ha aperto una vetrina dedicata ai 27 pollici UltraGear con prezzi scontati davvero interessanti. La meccanica è semplice ma va letta correttamente: lo sconto è composto da un 5/10%, al quale va sommato anche il 2% da LG Member; chi si iscrive può inoltre applicare un ulteriore 5% calcolato sul listino, che viene sottratto come importo fisso al prezzo già ribassato. Di seguito i tre modelli più interessanti con le cifre aggiornate.

LG UltraGear 27G850A-B, un 27 pollici 4K 240 Hz con Nano IPS Black

Pensato per chi vuole densità di pixel e velocità, abbina un pannello UHD 4K a 240 Hz con tecnologia Nano IPS Black, che aumenta il contrasto senza sacrificare la precisione cromatica. Il tempo di risposta di 1 ms e l'Adaptive-Sync tengono a bada ghosting e tearing, mentre la dotazione con HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 lo rende adatto sia a PC sia a console 4K/120 Hz. La piattaforma è completata da uno stand regolabile e da profili gaming come DAS e Black Stabilizer. Sul fronte prezzi si parte da 609€ di listino e si scende a 567€ (5% base già comprensivo del 2% Member); il 5% extra calcolato sul listino toglie altri 30€, portando il totale per i nuovi iscritti a 537€.

Il monitor UltraGear 27 pollici serie G850A è acquistabile cliccando su questo link.

LG UltraGear 27GS75Q-B, un 27 pollici QHD con overclock a 200 Hz

Qui il focus è sull'equilibrio tra nitidezza e frame-rate: pannello IPS QHD con refresh che sale a 200 Hz via O/C, 1 ms di risposta e compatibilità Adaptive-Sync per una fluidità concreta negli FPS competitivi. L'HDR10 aggiunge dinamica alle luci, il design borderless facilita le configurazioni multi-monitor e lo stand full-ergonomic permette anche l'uso in verticale per chat e strumenti di streaming. Dal listino di 229€ si passa a 202€ (10% base con 2% Member già incluso); applicando il 5% extra calcolato sul listino si sottraggono 11€, fermando il prezzo a 190€.

Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS75Q è acquistabile cliccando su questo link.

LG UltraGear 27GS60QC-B, un 27 pollici curvo QHD a 180 Hz

Per chi desidera immersione e budget sotto controllo, pannello VA curvo in QHD a 180 Hz con contrasto elevato ideale per open-world, racing e horror. Le funzioni DAS e Black Stabilizer aiutano rispettivamente a ridurre l'input-lag e a leggere i dettagli nelle aree scure, mentre il trattamento antiriflesso mantiene la leggibilità anche con luce ambientale. Il prezzo parte da 169€ e scende a 157€ (5% base già con 2% Member compreso); il 5% extra calcolato sul listino vale 8€, chiudendo l'acquisto a 149€.

Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS60QC è acquistabile cliccando su questo link.

Gli sconti in questione sono validi fino al 17 settembre, e oltre ad essere applicabili su questi tre monitor dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, sono disponibili anche su 4 OLED davvero fantastici che potete trovare qui.

