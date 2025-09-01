LG UltraGear mette in sconto 4 OLED pazzeschi a prezzi mai visti per il Back to School

LG UltraGear ha fatto partire una serie di sconti che rimarranno attivi fino al 17 settembre, con un ribasso nei prezzi di sette monitor di fasce diverse. La meccanica è semplice e, soprattutto, cumulabile: ogni modello ha già un taglio tra il 5% e il 15%, a cui va sommato il 2% che il carrello applica automaticamente agli utenti LG Member; chi crea un nuovo account inoltre può aggiungere un ulteriore 5%. Di seguito andiamo a vedere i quattro modelli di punta OLED con focus su caratteristiche e prezzi finali.
LG UltraGear 45GX950A-B, un 45 pollici 5K2K 165 Hz con Dual Mode
Il nuovo riferimento della gamma abbina un pannello WOLED 5K2K (5120×2160) in 21:9 alla curvatura 800R, così da tenere tutto l'orizzonte nello spot visivo. In nativo lavora a 165 Hz con risposta 0,03 ms; la Dual Mode consente di commutare a WFHD e spingersi fino a 330 Hz quando serve massima velocità. Il trattamento anti-riflesso MLA+ e l'HDR True Black valorizzano tanto i giochi quanto i film, mentre la DisplayPort 2.1 garantisce banda piena al 5K ad alto refresh. Sul fronte prezzi si passa da 1999€ di listino a 1861€ (importo che include già il 2% Member dopo il 5% base) con ulteriore 5% disponibile per i nuovi iscritti che porta tutto a 1763€.
LG UltraGear 34GX90SA-W, un 34 pollici OLED WQHD 240 Hz con webOS
Per chi vuole un ultrawide ad alto refresh rate, il 34GX90SA-W propone un WOLED WQHD curvo a 800R con 240 Hz e 0,03 ms, compatibile FreeSync Premium Pro e G-SYNC. La peculiarità è webOS 24 integrato: app streaming, AirPlay e Bluetooth funzionano anche a PC spento, trasformando il monitor in un piccolo hub d'intrattenimento. L'oscillazione di prezzo va da 1249€ a 1040€ (qui lo sconto principale è 15% a cui si somma il 2% Member), con ulteriore margine del 5% se ci si registra per la prima volta arrivando a 979€.
LG UltraGear 32GS95UV-B, un 32 pollici OLED 4K a 240 Hz
Schermo piatto, UHD 4K e 240 Hz reali con 0,03 ms: un mix che bilancia nitidezza e velocità. La copertura DCI-P3 99%, l'HDR True Black e le porte HDMI 2.1 (4K120 Hz) più DisplayPort 1.4 DSC ne fanno una soluzione trasversale per PC e console. Dal listino di 929€ si passa a 819€ (10% base + 2% Member già inclusi); il 5% dal listino toglie 45€ e chiude a 773€.
LG UltraGear 27GX790A-B, un 27 pollici OLED QHD fino a 480 Hz
Pensato per l'e-sport estremo, questo 27 pollici QHD spinge fino a 480 Hz mantenendo 0,03 ms; il risultato è un'inerzia visiva praticamente nulla e una chiarezza di movimento che agevola gli shooter più rapidi. Non mancano compatibilità Adaptive-Sync, funzioni gaming (DAS, Black Stabilizer, Crosshair) e uno stand completo nelle regolazioni. Il listino è 779€, il prezzo promo 687€ (10% + 2% già compresi); il 5% extra calcolato sul listino vale 38€ e porta il finale a 649€.
Chiudono la vetrina infine altri tre modelli che coprono le fasce intermedie: se l'idea è rinnovare la postazione approfittando di sconti cumulabili, questa finestra che termina il 17 settembre è la più favorevole dell'ultimo periodo. Dopo quella data, i prezzi torneranno ai listini standard e l'extra 5% per i nuovi iscritti potrebbe non essere più attivo.