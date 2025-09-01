Larian ha spedito a un fan un nuovo vinile di Baldur's Gate 3, dopo una rottura accidentale

"Ho il cuore spezzato in questo momento." Aveva scritto l'utente di Reddit Naoness all'inizio del mese, accompagnandole con un video del suo vinile in edizione limitata di Baldur's Gate 3 gravemente danneggiato . Era stato accidentalmente lasciato alla luce diretta del sole, che l'aveva sciolto. Con il suo post, l'utente voleva dare un avvertimento agli altri possessori del vinile, senza pretendere nulla in termini di risarcimento o sostituzione dell'oggetto. Da notare che il vinile era un'edizione limitata e un regalo fattogli da sua moglie.

Larian Studios ha inviato a un fan una nuova copia del vinile con la colonna sonora di Baldur's Gate 3 , dopo che quest'ultimo aveva danneggiato accidentalmente la sua.

Tutto è bene quel che finisce con un vinile nuovo

Questa settimana, Naoness è tornato a scrivere sul subreddit di Baldur's Gate 3, pubblicando un aggiornamento gioioso: Larian gli ha inviato gratuitamente un vinile sostitutivo per quello sciolto, aggiungendo anche qualche spilla in omaggio. A quanto pare, qualcuno del team di Larian ha visto il post originale di Naoness e ha deciso di intervenire. Si tratta di un bel gesto, che garantisce anche un ottimo ritorno di immagine.

Naoness, comprensibilmente, era entusiasta: "Non posso ringraziare abbastanza Larian. Ci avete già regalato uno dei migliori giochi mai realizzati, e ora anche questa gentilezza in più. Significa davvero molto!"

Per quanto riguarda il vinile originale, Naoness ha deciso di conservarlo per esporlo insieme alla citazione di Astarion sul "potere del sole" (un celebre meme del personaggio), aggiungendo che spera anche di riuscire a farselo autografare da Neil Newbon (l'attore che ha interpretato Astarion).

