Baldur's Gate 3 ha venduto più di 20 milioni di copie

Baldur's Gate 3 è stato un successo enorme. Questo era un fatto noto, come era noto che aveva venduto molti milioni di copie. Quanti? Il dato aggiornato è arrivato direttamente da Swen Vincke, il capo di Larian Studios, in un'intervista concessa alla testata Bloomberg, in cui ha parlato di più di 20 milioni di copie , una quantità davvero enorme, considerando che stiamo parlando di un gioco di ruolo hardcore a turni.

Condizione ideale

L'intervista in sé è dedicata a Divinity, il nuovo progetto dello studio, ma il dato di Baldur's Gate 3 è comunque interessante, perché fa capire come Larian sia attualmente in una posizione ideale, in cui può permettersi di fare un po' ciò che vuole in termini di libertà di sviluppo.

Baldur's Gate 3 è stato il titolo che ha lanciato Larian Studios tra i big dell'industria, nonostante vada ammesso che anche Divinity: Original Sin 2 aveva venduto davvero bene. Non allo stesso livello, ma era stato comunque un successo enorme per lo studio ed è ancora adesso considerato uno dei giochi di ruolo migliori che siano mai stati realizzati.

Realizzato su licenza di Hasbro, che possiede i diritti della serie Baldur's Gate, nonché quelli di Dungeons & Dragons, ha ricevuto critiche positive un po' ovunque ed è stato uno dei giochi più premiati di sempre.