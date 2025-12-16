2

Vi piace la serie TV di Fallout e volete giocare ai videogiochi? Ecco da quale iniziare secondo Bethesda

Se anche voi siete grandi fan della serie TV di Fallout e avete intenzione di iniziare a giocare ai videogiochi ma non sapete quale scegliere: Todd Howard di Bethesda ha un'idea molto precisa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/12/2025
La serie TV di Fallout ha colpito molti appassionati di televisione e ha attirato alcuni di questi verso i videogiochi. Con l'arrivo della seconda stagione probabilmente accadrà la stessa cosa.

La domanda però che molti potrebbero porsi è: quale gioco di Fallout dovrei giocare?

I commenti di Howard su Fallout

In una breve intervista con FGS, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha definito Fallout 76 come il punto di accesso ideale alla serie per i fan dell'adattamento televisivo di Amazon. Potete vedere il breve video qui sotto o la trascrizione in italiano poco sotto.

"Beh, devo dire che Fallout 76 è il gioco su cui stiamo ancora lavorando di più. L'aggiornamento Burning Springs è appena uscito. Il ghoul è nel gioco, quindi se state guardando la serie e pensate 'Voglio provare quell'esperienza', 76 in questo momento è semplicemente fantastico e potrete incontrare altri giocatori nella community".

È anche interessante il fatto che Howard afferma che Fallout 76 è il gioco al quale la compagnia sta dedicando più risorse. Considerando che è un grande gioco online regolarmente supportato, non è impossibile, ma questa dichiarazione contrasta un po' con quanto detto da Howard lo scorso mese.

Il dirigente aveva infatti affermato che The Elder Scrolls 6 è l'opera con più persone al lavoro in questo momento, quindi è un po' difficile capire esattamente quale sia la situazione. Molto probabilmente, nel caso di Fallout si trattava di un commento più pubblicitario che informativo.

Ricordiamo infine che Fallout: Stagione 2 arriva in anticipo, ecco il nuovo orario di lancio del primo episodio.

