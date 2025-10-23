Annunciato l'aggiornamento Fallout 76 ‘Sorgenti Brucianti’, a tema con la serie TV di Amazon

In occasione del Fallout Day, Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios hanno annunciato che l'aggiornamento gratuito "Sorgenti brucianti" per Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2025. Inoltre, a inizio 2026 arriveranno le versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X e S del gioco. Attualmente Fallout 76 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store.
Trailer dettagli
In Fallout 76 'Sorgenti Brucianti' i giocatori esploreranno un nuovo bioma desertico chiamato appunto Sorgenti Brucianti, situato in uno stato dell'Ohio post-nucleare, dove un Super Mutante intelligente conosciuto come The Rust King governa su deathclaw e predoni.
L'aggiornamento sarà anche a tema con la serie TV di Prime Video, di cui sta per arrivare la seconda stagione. In particolare, sarà inserito in gioco il Ghoul, pronto a fare affari alle Sorgenti Brucianti, invitando i giocatori a partecipare a missioni da cacciatori di taglie di livello di difficoltà crescente, ottime per mettersi alla prova e per guadagnare tappi e oggetti leggendari.
Le taglie più pericolose offriranno inoltre la possibilità di ottenere decine di mod uniche, utili sia per gli umani che per i ghoul. Ci saranno anche due nuovi eventi pubblici: "Gearing Up" - Aiutate il Beastmaster del Rust King con la sua collezione di deathclaw, usati come bestie da combattimento nell'arena; "Sinkhole Solutions!" - Difendete i cittadini di Highwaytown da un'orda di Radscorpion e Stingwing fuori controllo.
Durante lo stesso evento è stata annunciata la Fallout 4: Anniversary Edition e
.