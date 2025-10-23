Annunciato l'aggiornamento Fallout 76 ‘Sorgenti Brucianti’, a tema con la serie TV di Amazon

In occasione del Fallout Day, Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios hanno annunciato che l'aggiornamento gratuito "Sorgenti brucianti" per Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2025. Inoltre, a inizio 2026 arriveranno le versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X e S del gioco. Attualmente Fallout 76 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store.