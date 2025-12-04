1

Fallout 76: Sorgenti Brucianti è disponibile, con il ghoul della serie TV che diventa protagonista

Bethesda ha annunciato la disponibilità di Fallout 76: Sorgenti Brucianti, che aggiunge al gioco il ghoul della serie TV.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/12/2025
Il Ghoul di Fallout 76: Sorgenti Brucianti
Fallout 76
Fallout 76
Sorgenti Brucianti, il nuovo aggiornamento del live service di Fallout, pensato per chi ama la serie TV Fallout di Prime Video e i videogiochi classici della saga, è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76.

Con questo aggiornamento verrete catapultati nell'Ohio post-nucleare, dove vi attendono nuovi personaggi, nuove fazioni e il sistema inedito di caccia alle taglie gestito da Walton Goggins nei panni del Ghoul. Con un aggiornamento futuro sarà aggiunta anche la sua voce narrante.

Caccia alle taglie e Sorgenti Brucianti

In Sorgenti Brucianti potrete affrontare una serie di missioni proposte dal Ghoul, di difficoltà elevatissima. Lo troverete al Last Resort di Highway Town.

Nuove cacce allo scagnozzo e cacce al capo saranno disponibili con regolarità, quindi vi conviene passare spesso dal Ghoul per ottenere gli incarichi più recenti e riscuotere le relative ricompense.

Si tratta del più grande aggiornamento di Fallout 76 dal 2020, che vi porterà in una regione arida e brulla, decisamente inospitale. Visto che in Fallout non esistono aree ospitali, vi sentirete a casa. Troverete nuove fazioni, sfide rinnovate, armi ed equipaggiamento esclusivi e persino dei nuovi pesci da pescare.

Durante l'esplorazione incontrerete il Re della Ruggine, un supermutante intelligente che vi farà lavorare parecchio. L'aggiornamento introduce inoltre eventi pubblici, officine e una nuova minaccia locale: il maiale radioattivo. Con un po' di coraggio, potrete perfino domarlo e trasformarlo in un animaletto per il vostro C.A.M.P.

In parallelo al lancio dell'aggiornamento arriva anche la Stagione 23, un omaggio a Fallout: New Vegas che include nuovi elementi estetici, banchi da lavoro unici, una nuova arma stagionale e molto altro.

Per chiudere, vi ricordiamo che Fallout 76, ora con Sorgenti Brucianti, è disponibile su Steam, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco è incluso anche in Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra. Questo mese è stato regalato anche da Prime Gaming con Amazon Luna.

