Amazon offre 13 giochi gratis a novembre agli abbonati Prime con Amazon Luna, tra cui Fallout 76

Amazon ha svelato i nuovi giochi PC gratis di novembre per abbonati a Prime tramite il servizio Amazon Luna, che ora ha integrato i vantaggi di Prime Gaming. Anche questo mese la varietà non manca, con 13 titoli in regalo, tra cui New Tales from The Borderlands e Fallout 76.
Come al solito, i giochi saranno disponibili a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile da oggi, 6 novembre, che include New Tales from the Borderlands, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Gas Station Simulator e Lovecraft's Untold Stories.
Tutti i giochi di novembre di Amazon Luna in regalo per gli iscritti ad Amazon Prime
Vediamo l'elenco completo di tutti i giochi gratuiti di Amazon Luna di novembre:
Disponibili ora
- New Tales from the Borderlands - Deluxe Edtion (Epic Games Store)
- Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
- Gas Station Simulator (Epic Games Store)
- Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
13 novembre
- Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
- Fallout 76 (Microsoft Games Store)
- Fort Solis (GOG)
- Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
20 novembre
- PlateUp! (Epic Games Store)
- Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
- Dream Tactics (GOG)
26 novembre
- Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games)
- Gunslugs (GOG)
Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi sopraelencati tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.