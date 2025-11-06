Amazon offre 13 giochi gratis a novembre agli abbonati Prime con Amazon Luna, tra cui Fallout 76

Amazon ha svelato i nuovi giochi PC gratis di novembre per abbonati a Prime tramite il servizio Amazon Luna, che ora ha integrato i vantaggi di Prime Gaming. Anche questo mese la varietà non manca, con 13 titoli in regalo, tra cui New Tales from The Borderlands e Fallout 76.

Come al solito, i giochi saranno disponibili a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile da oggi, 6 novembre, che include New Tales from the Borderlands, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Gas Station Simulator e Lovecraft's Untold Stories.