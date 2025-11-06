0

Amazon offre 13 giochi gratis a novembre agli abbonati Prime con Amazon Luna, tra cui Fallout 76

Sono stati svelati i giochi gratis per PC di novembre di Amazon Luna per gli abbonati a Prime. I primi sono disponibili a partire da oggi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/11/2025
Elmo di una tuta atomica in un'immagine di Fallout 76

Amazon ha svelato i nuovi giochi PC gratis di novembre per abbonati a Prime tramite il servizio Amazon Luna, che ora ha integrato i vantaggi di Prime Gaming. Anche questo mese la varietà non manca, con 13 titoli in regalo, tra cui New Tales from The Borderlands e Fallout 76.

Come al solito, i giochi saranno disponibili a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile da oggi, 6 novembre, che include New Tales from the Borderlands, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Gas Station Simulator e Lovecraft's Untold Stories.

Tutti i giochi di novembre di Amazon Luna in regalo per gli iscritti ad Amazon Prime

Vediamo l'elenco completo di tutti i giochi gratuiti di Amazon Luna di novembre:

Disponibili ora

  • New Tales from the Borderlands - Deluxe Edtion (Epic Games Store)
  • Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
  • Gas Station Simulator (Epic Games Store)
  • Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
Immagine dei giochi di novembre di Amazon Luna per gli iscritti a Prime
Immagine dei giochi di novembre di Amazon Luna per gli iscritti a Prime
Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud? Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud?

13 novembre

  • Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
  • Fallout 76 (Microsoft Games Store)
  • Fort Solis (GOG)
  • Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)

20 novembre

  • PlateUp! (Epic Games Store)
  • Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
  • Dream Tactics (GOG)

26 novembre

  • Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games)
  • Gunslugs (GOG)

Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi sopraelencati tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.

#Giochi Gratis
