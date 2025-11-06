GTA Online è ora incluso nel catalogo di GTA+, accessibile liberamente agli abbonati

Rockstar Games espande il catalogo di GTA+, il servizio in abbonamento dedicato ai suoi titoli, includendo ora anche GTA Online, che risulta dunque accessibile liberamente agli abbonati, che possono scaricarlo e giocarci senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla sottoscrizione standard.
La sezione multiplayer di Grand Theft Auto V è diventata un titolo autonomo nel 2022, quando Rockstar Games l'ha trasformato in un gioco standalone, sebbene senza cambiare la sua sostanza: può essere acquistato a parte a circa 20€, ma per gli abbonati a GTA+ è ora gratuito.
L'abbonamento a GTA+ ha un prezzo di 7,99€ al mese, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e consente di accedere a un catalogo di giochi sviluppati da Rockstar Games e alcuni bonus aggiuntivi, compresi anche contenuti per GTA Online, ma finora il gioco in questione non era compreso.
Il pacchetto completo di GTA Online
Da oggi, 6 novembre, gli abbonati a GTA+ possono accedere anche a GTA Online all'interno del catalogo del servizio, andando dunque ad arricchire i contenuti di questa particolare sottoscrizione.
Curiosamente, GTA+ consentiva già di ottenere diversi bonus proprio per GTA Online, ma finora non comprendeva il gioco in sé: gli abbonati ottengono infatti 500.000 dollari in-game ogni mese e l'accesso a eventi e club esclusivi all'interno del mondo online.
A questo punto, la sottoscrizione concede l'accesso al pacchetto completo, compreso giustamente anche il gioco. Oltre a GTA Online, l'abbonamento GTA+ ha un catalogo di vari titoli classici che possono essere giocati liberamente dagli abbonati.
Tra questi troviamo GTA: Vice City - The Definitive Edition, GTA 3 - The Definitive Edition, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, Bully, Red Dead Redemption, LA Noire, GTA: Liberty City Stories e GTA: Chinatown Wars.