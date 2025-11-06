GTA Online è ora incluso nel catalogo di GTA+, accessibile liberamente agli abbonati

Rockstar Games espande il catalogo di GTA+, il servizio in abbonamento dedicato ai suoi titoli, includendo ora anche GTA Online, che risulta dunque accessibile liberamente agli abbonati, che possono scaricarlo e giocarci senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla sottoscrizione standard.

La sezione multiplayer di Grand Theft Auto V è diventata un titolo autonomo nel 2022, quando Rockstar Games l'ha trasformato in un gioco standalone, sebbene senza cambiare la sua sostanza: può essere acquistato a parte a circa 20€, ma per gli abbonati a GTA+ è ora gratuito.

L'abbonamento a GTA+ ha un prezzo di 7,99€ al mese, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e consente di accedere a un catalogo di giochi sviluppati da Rockstar Games e alcuni bonus aggiuntivi, compresi anche contenuti per GTA Online, ma finora il gioco in questione non era compreso.