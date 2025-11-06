3

Sonic Racing: CrossWorlds – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, l'upgrade sarà scontato al lancio

La versione Nintendo Switch 2 di Sonic Racing: CrossWorlds arriva il prossimo mese. L'upgrade da Switch 1 sarà a pagamento, con uno sconto nei primi giorni dalla pubblicazione.

Sonic e compagni in Sonic Racing: Crossworlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sega ha annunciato che Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile in formato digitale a partire dal 4 dicembre al prezzo di 69,99 euro. Sono previste anche copie fisiche, ma queste arriveranno nei negozi solo nei primi mesi del 2026.

Chi possiede già la versione per Switch 1 potrà acquistare il pacchetto di upgrade per Switch 2 al prezzo di 10 euro. Acquistandolo entro il 10 dicembre si potrà usufruire di uno sconto del 50%, pagando solo 5 euro. Inoltre, comprando la Nintendo Switch 2 Edition entro il 17 dicembre si riceverà gratuitamente anche il Werehog Pack.

Il trailer della versione Nintendo Switch 2

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra i vivaci circuiti del gioco e mette in evidenza il variegato roster di personaggi disponibili, al quale si è appena aggiunto anche Ichiban Kasuga dalla serie Yakuza. Pur senza entrare nei dettagli tecnici, il filmato conferma che la versione per Switch 2 offrirà una risoluzione più alta, un framerate migliorato e una grafica potenziata rispetto alla versione per Switch 1, sia in modalità portatile che con la console collegata al dock.

Pubblicato il 25 settembre su Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, Sonic Racing: CrossWorlds è un gioco di corse arcade che mescola gare su pista, acqua, aria e persino nello spazio, grazie ai cosiddetti "Ring di trasferimento" che permettono ai giocatori di teletrasportarsi tra 15 dimensioni diverse. Il gioco include veicoli e tracciati a tema, con tutti i personaggi storici della serie come Sonic, Tails, Knuckles, Shadow e Amy, oltre a sorprendenti crossover, come quello con Pac-Man.

