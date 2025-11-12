3

Sonic Racing: CrossWorlds svela l'uscita del DLC di SpongeBob e di quattro personaggi storici di Sega gratis

Il cast di piloti di Sonic Racing: CrossWorlds continua ad espandersi: Sega ha annunciato la data di uscita del DLC a pagamento di SpongeBob e quattro personaggi gratuiti provenienti da titoli classici della compagnia.

12/11/2025
SpongeBob in Sonic Racing: CrossWorlds
Il supporto post-lancio di Sonic Racing: CrossWorlds prosegue e si conferma davvero ricco di novità, sia a pagamento che gratuite. Sega ha annunciato che il DLC "SpongeBob SquarePants Pack" sarà disponibile il prossimo 20 novembre alle 02:00 italiane. Il pacchetto introdurrà SpongeBob e Patrick come personaggi giocabili, insieme a una serie di contenuti tematici.

Il DLC sarà incluso senza costi aggiuntivi per chi possiede il Season Pass o la Digital Deluxe Edition. Sarà acquistabile anche separatamente, anche se il prezzo non è stato ancora ufficializzato. È probabile che venga proposto a 5,99 euro, come il precedente pacchetto dedicato a Minecraft. Ecco nel dettaglio i contenuti:

  • SpongeBob SquarePants e Patrick Star come personaggi giocabili
  • Veicolo Patty Wagon
  • Tracciato a tema Bikini Bottom
  • Nuove tracce musicali ispirate a SpongeBob SquarePants
  • Sei emote diverse per ogni personaggio

Svelati altri quattro personaggi gratuiti

Le novità non si fermano qui. Sega ha svelato anche altri quattro piloti, in questo caso gratuiti per tutti i giocatori, provenienti dai titoli classici della compagnia. Nello specifico a dicembre arriverà NiGHTS, l'omonimo protagonista della serie action-platformer, a gennaio la scimmietta AiAi da Super Monkey Ball, mentre a febbraio sarà il turno di Tangle e Whisper da Sonic the Hedgehog. I primi due personaggi arriveranno assieme a dei veicoli personalizzati, il Dream Sleeper e il Banana Cruiser.

Ricapitolando:

NiGHTS - dicembre 2025

  • NiGHTS come personaggio giocabile
  • Veicolo Dream Sleeper

Super Monkey Ball - gennaio 2026

  • AiAi come personaggio giocabile
  • Veicolo Banana Cruiser

Sonic the Hedgehog - febbraio 2026

  • Tangle e Whisper come personaggi giocabili

Ricordiamo, inoltre, che giusto pochi giorni fa anche Ichiban Kasuga dalla serie Yakuza / Like a Dragon si è unito al roster di piloti di Sonic Racing: CrossWorlds.

Sonic Racing: CrossWorlds svela l'uscita del DLC di SpongeBob e di quattro personaggi storici di Sega gratis