Sonic Racing: CrossWorlds svela l'uscita del DLC di SpongeBob e di quattro personaggi storici di Sega gratis

Il supporto post-lancio di Sonic Racing: CrossWorlds prosegue e si conferma davvero ricco di novità, sia a pagamento che gratuite. Sega ha annunciato che il DLC "SpongeBob SquarePants Pack" sarà disponibile il prossimo 20 novembre alle 02:00 italiane. Il pacchetto introdurrà SpongeBob e Patrick come personaggi giocabili, insieme a una serie di contenuti tematici.

Il DLC sarà incluso senza costi aggiuntivi per chi possiede il Season Pass o la Digital Deluxe Edition. Sarà acquistabile anche separatamente, anche se il prezzo non è stato ancora ufficializzato. È probabile che venga proposto a 5,99 euro, come il precedente pacchetto dedicato a Minecraft. Ecco nel dettaglio i contenuti: