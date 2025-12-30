Sonic Racing: CrossWorlds avrà altri contenuti in arrivo nel 2026

D'altra parte, si tratta di un gioco che ha elementi da live service, considerando il fatto che i suoi contenuti sono in costante espansione e i piani di Sega prevedono già una notevole quantità di elementi in arrivo.

Ken Kobayakawa, il director di Sonic Racing: CrossWorlds, ha riferito che ci sono altre " fantastiche sorprese " in serbo per il 2026, facendo capire che i contenuti non sono ancora conclusi, con l'arrivo di altri personaggi, veicoli, piste e cross-over nei prossimi mesi, in attesa di ulteriori informazioni.

Un programma di supporto esteso

Sappiamo già che Sonic Racing: CrossWorlds ospiterà prossimamente personaggi tratti da Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles e Avatar, ma evidentemente ci sono anche altri elementi in arrivo nei prossimi mesi, con un 2026 che vedrà il gioco espandersi ulteriormente.

"Abbiamo pubblicato Sonic Racing: CrossWorlds a settembre 2025. Grazie in parte agli oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei giochi di corse che abbiamo accumulato da Sega Rally, il gioco è stato ben accolto dai giocatori di tutto il mondo", ha riferito Kobayakawa su Famitsu.

"Abbiamo intenzione di continuare a fornire supporto per tutta la stagione nel 2026, ma abbiamo anche preparato molte più sorprese incredibili rispetto al lancio", ha spiegato il director, facendo capire come il piano di contenuti sia andato probabilmente anche oltre ai programmi iniziali.

"Il nostro obiettivo è rendere questo un anno in cui sorprenderemo tutti, incentrato sul divertimento dei giochi che ti aspetteresti da un team con radici arcade!"

Di recente, il gioco è approdato anche su Nintendo Switch 2.