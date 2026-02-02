Sega si aspetta che Sonic Racing: Crossworlds venda un altro milione di copie nel 2026

Sega ha ancora grandi aspettative per Sonic Racing: Crossworlds. Secondo le sue stime, nel 2026 potrà vendere almeno un altro milione di copie tra tutte le piattaforme, raddoppiando le vendite fatte finora, che non hanno soddisfatto la compagnia. Stiamo parlando del gioco di corse arcade con protagonista il porcospino blu e i suoi amici, concorrente diretto di Mario Kart World per Nintendo Switch 2.