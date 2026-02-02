Sega si aspetta che Sonic Racing: Crossworlds venda un altro milione di copie nel 2026

Sega ha ancora grandi aspettative per Sonic Racing: Crossworlds. Secondo le sue stime, nel 2026 potrà vendere almeno un altro milione di copie tra tutte le piattaforme, raddoppiando le vendite fatte finora, che non hanno soddisfatto la compagnia. Stiamo parlando del gioco di corse arcade con protagonista il porcospino blu e i suoi amici, concorrente diretto di Mario Kart World per Nintendo Switch 2.
Supporto nel tempo
Le aspettative per Sonic Racing: Crossworlds sono state espresse nell'ultimo rapporto finanziario della compagnia, dove al gioco viene dedicata un'intera pagina.
Sega spiega che "Il gioco ha ricevuto valutazioni elevate, ottenendo un punteggio superiore a 80 nel Metascore su Metacritic e una valutazione 'Estremamente positiva' nelle recensioni dei clienti su Steam."
Quindi vengono citati i risultati non proprio esaltanti del 2025, con la prospettiva di vendere un altro milione di copie: "Di recente abbiamo annunciato che le vendite cumulative globali hanno superato 1 milione di unità. Tuttavia, le prestazioni iniziali non hanno soddisfatto le nostre aspettative e puntiamo a vendere approssimativamente un altro milione di unità entro questo esercizio fiscale."
Sega vuole "sostenere le vendite" di Sonic Racing: Crossworlds "nel lungo periodo, incoraggiando i giocatori a continuare a divertirsi con il titolo nel corso tempo, attraverso il supporto continuo del gioco, inclusa la pubblicazione costante di contenuti scaricabili aggiuntivi."