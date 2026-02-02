1

Nintendo Switch Lite è in offerta su AliExpress in diverse colorazioni: risparmia con questo codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console portatile Nintendo Switch Lite in diverse colorazioni. Con questo codice potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/02/2026
Nintendo Switch Lite

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite con prezzi a partire da 163,32 €. Con il codice ITCD20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita (i prezzi potrebbero variare leggermente).

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

Nintendo Switch Lite in offerta per un periodo limitato

Si tratta di una console compatta e leggera, perfetta da portare ovunque tu voglia in totale comodità. Non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare, ma rappresenta comunque un'opzione valida se non vuoi spendere troppo.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Questo dispositivo è ottimo sia che tu voglia giocare da solo o in compagnia, grazie al multiplayer online o wireless locale. Ricordiamo che l'offerta è valida per poco tempo e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

