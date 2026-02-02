Nintendo Switch Lite è in offerta su AliExpress in diverse colorazioni: risparmia con questo codice

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite con prezzi a partire da 163,32 €. Con il codice ITCD20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita (i prezzi potrebbero variare leggermente).

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.